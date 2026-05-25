"Niedyskretnie o politykach". Kłopoty rządu Tuska? Po referendum w Krakowie wrze w KO

Mateusz Kobyłka
2026-05-25 22:25

Wynik referendum w Krakowie jest ciosem dla rządu premiera Donalda Tuska. Mieszkańcy zdecydowali, że Aleksander Miszalski zostanie odwołany ze stanowiska prezydenta miasta. O tym i o innych ważnych wydarzeniach polskiej polityki usłyszycie w dzisiejszym odcinku "Niedyskretnie o politykach".

Autor: SE/ Youtube

Aleksander Miszalski został odwołany w referendum

Odwołanie prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego to nie tylko lokalna historia o niepopularnym włodarzu. To przede wszystkim potężny sygnał ostrzegawczy wysłany w kierunku Warszawy i rządu premiera Donalda Tuska. Mieszkańcy mieli dość serii kontrowersyjnych decyzji: podwyżek cen biletów komunikacji miejskiej czy forsowania Strefy Czystego Transportu w sposób, który wielu uznało za nadgorliwy. W przeciwieństwie do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, który przed wyborami wstrzymywał się z karaniem kierowców, Aleksander Miszalski szedł na zwarcie z mieszkańcami.

Służby wyważyły drzwi u prezydenta. Chaos w rządzie Donalda Tuska

Głośna interwencja w mieszkaniu prezydenta Karola Nawrockiego po fałszywym alarmie wywołała polityczną burzę. Straż pożarna wyważyła drzwi w lokalu jego matki, a brak reakcji Służby Ochrony Państwa obnażył chaos i postawił rząd premiera Donalda Tuska w bardzo trudnej sytuacji.

Wszystko zaczęło się od zgłoszenia o pożarze lub ulatniającym się czadzie w mieszkaniu w Gdańsku. Na miejsce przyjechała straż pożarna, która – wobec braku reakcji z wewnątrz – podjęła decyzję o siłowym wejściu do lokalu. Strażacy wyważyli drzwi, jednak w środku nikogo i niczego nie znaleziono. Alarm okazał się fałszywy. Sprawa nie rozeszłaby się takim echem, gdyby nie fakt, że chodziło o mieszkanie matki prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego.

Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że lokal ten, jak wynika z doniesień, został wpisany przez prezydenta Karola Nawrockiego do jego oświadczenia majątkowego. To zrodziło falę pytań o status prawny nieruchomości i powody umieszczenia jej w deklaracji. Niezależnie od kwestii własnościowych, całe zdarzenie wywołało szok. To kolejna w ostatnim czasie głośna interwencja w mieszkaniu prezydenta Karola Nawrockiego lub osób z nim związanych, która okazuje się efektem fałszywego zgłoszenia.

