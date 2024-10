i Autor: AKPA

Pegasus

Szefowa komisji ds. Pegasusa ostro o Ziobrze. "Cynicznie gra na emocjach"

Przewodnicząca komisji ds. Pegasusa Magdalena Sroka (PSL - Trzecia Droga) powiedziała w rozmowie z PAP, że "Ziobro cynicznie gra na emocjach Polek i Polaków". Jej zdaniem wynika to ze strachu "przed konsekwencjami, które go czekają". Dodała, że komisja wykorzysta wszystkie narzędzia, aby doprowadzić do przesłuchań.