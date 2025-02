Szef Pentagonu z żoną już w Polsce. Powitał go Kosiniak-Kamysz

Żony pomogą budować relacje Polski i USA. Zobacz, co sekretarz obrony wywiezie z Warszawy!

Kluczowe spotkania i rozmowy o bezpieczeństwie

Jednym z głównych punktów wizyty jest wspólna konferencja prasowa Władysława Kosiniaka-Kamysza i Hegsetha, zaplanowana na godzinę 11:25. Następnie, o 12:15, w Pałacu Prezydenckim odbędzie się spotkanie amerykańskiego sekretarza obrony z prezydentem Andrzejem Dudą. Po południu politycy odwiedzą 33. Bazę Lotnictwa Transportowego w Powidzu, gdzie spotkają się z polskimi i amerykańskimi żołnierzami stacjonującymi w tej jednostce.

USA doceniają polskie zaangażowanie w obronność

Wizyta Pete’a Hegsetha w Polsce odbywa się w kluczowym momencie dla relacji transatlantyckich. W środę amerykański polityk uczestniczył w spotkaniu Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy w Brukseli, gdzie podkreślił, że Polska – przeznaczająca 5% PKB na obronność – jest wzorem do naśladowania dla innych państw Europy. Jego zdaniem perspektywa członkostwa Ukrainy w NATO oraz powrót tego kraju do granic sprzed 2014 roku są obecnie nierealne. Zapowiedział także, że Stany Zjednoczone nie planują wysyłania swoich wojsk do Ukrainy.

Gwarancje bezpieczeństwa i perspektywa pokoju

Hegseth zaznaczył, że trwały pokój w Ukrainie wymaga solidnych gwarancji bezpieczeństwa, jednak nie mogą one opierać się wyłącznie na obecności wojsk amerykańskich. Według niego, konieczne jest zaangażowanie sił pokojowych zarówno z Europy, jak i spoza niej, które mogłyby zostać rozmieszczone na terytorium Ukrainy. Sekretarz obrony USA podkreślił także znaczenie rozpoczęcia dialogu pokojowego między Ukrainą a Rosją, podkreślając gotowość Waszyngtonu do wspierania takiego procesu.

Dyplomacja na najwyższym szczeblu

Dodatkowo Hegseth zdradził, że prezydent USA Donald Trump prowadził rozmowy zarówno z Władimirem Putinem, jak i Wołodymyrem Zełenskim, co wskazuje na chęć Waszyngtonu do poszukiwania dyplomatycznych rozwiązań konfliktu. Według Hegsetha wszelkie negocjacje pokojowe będą musiały uwzględniać stanowiska obu stron.

Wzmocnienie sojuszu NATO

Wizyta amerykańskiego sekretarza obrony w Polsce stanowi kolejny etap intensyfikacji współpracy obronnej między Warszawą a Waszyngtonem. Rozmowy prowadzone na najwyższym szczeblu mają na celu umocnienie bezpieczeństwa regionu i dalsze rozwijanie sojuszniczych relacji w ramach NATO.

