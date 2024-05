Szef KRRiT trafi przed Trybunał Stanu?! Wniosek jest już w Sejmie

10-latka nagle zadała Donaldowi Tuskowi dwa pytania. Nie do wiary, co chciała wiedzieć!

Bartłomiej Sienkiewicz podczas czwartkowej konferencji prasowej przekonywał, że zarzuty wobec przewodniczącego KRRiT Macieja Świrskiego, "sprowadzają się do trzech kwestii podstawowych". - To znaczy absolutnego łamania prawa ustaw przy niewypłacaniu środków należnych mediom publicznym. Nie do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i nie do pana Świrskiego należy ocena, kto rządzi czy nie rządzi w mediach publicznych. Ma dawać pieniądze na media publiczne. Tego nie robi, to jest złamanie ustawy - rozpoczął.

- Druga sprawa to polityka pana Świrskiego wobec mediów niepaństwowych, prywatnych, które były (...) traktowane przez PiS jako wrogie - dodał, przypominając o karach, jakie KRRiT nakładał na TVN i TOK FM. Działania te ocenił jako "rażące naruszenie bezstronności i przekroczenie procedur". Jako trzeci zarzut wobec Świrskiego wymienił "zaniechanie czynności statystycznych", do których - dodał - przewodniczący KRRiT był zobowiązany.

Sienkiewicz dodał przy tym, że obecnie trwa zbieranie podpisów, a "wniosek będzie procedowany w Sejmie". - Faktyczne uzasadnienie, przygotowane już pod Trybunał Stanu, to 50-stronicowy akt oskarżenia - zdradził. Jak podkreślił, Świrski "nigdy nie ukrywał i mówił o sobie, że jest talibem PiS-u".

