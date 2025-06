Szczyt NATO w Hadze. Kosiniak-Kamysz ostro: "5% PKB na armię!"

Polska chce silniejszego NATO i więcej pieniędzy na armię

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz w poniedziałek podkreślił, że zbliżający się szczyt NATO w Hadze (25–26 czerwca) to przełomowy moment dla całego Sojuszu. Szczególnie teraz – po objęciu urzędu prezydenta USA przez Donalda Trumpa.

„Potrzebny jest jasny sygnał pełnej integracji” — oświadczył szef MON, wskazując na potrzebę jedności i wspólnych zobowiązań.

Kosiniak-Kamysz przypomniał, że Polska już teraz inwestuje w obronność na niespotykaną skalę. „Jesteśmy modelowym sojusznikiem. Mamy liczebną armię, nowoczesne technologie i wysokie zdolności operacyjne” — zaznaczył.

Dymisja w rządzie Donalda Tuska! Rzecznik oficjalnie potwierdził

Europa musi zapłacić więcej za bezpieczeństwo

Tematem przewodnim szczytu będzie propozycja sekretarza generalnego NATO Marka Ruttego: 3,5 proc. PKB na obronność + 1,5 proc. PKB na bezpieczeństwo – czyli łącznie 5 proc. do 2032 roku. Polska nie tylko popiera ten cel, ale chce, by został osiągnięty wcześniej niż zakładano. „2030 r. byłby optymalny. Opóźnienia nie są w interesie Sojuszu” — mówi wprost Kosiniak-Kamysz. I ostrzega: żadnych wyjątków.

Spotkanie opóźnione przez rosyjski atak

Minister miał się w poniedziałek spotkać z szefem resortu obrony Norwegii Tore Sandvikiem, ale rosyjski atak rakietowy na Kijów uniemożliwił to spotkanie. Norwegowie utknęli na trasie z Ukrainy przez Warszawę. Ministrowie mają się spotkać już podczas szczytu w Hadze. Jednym z tematów: eskalacja na Bliskim Wschodzie.

Izrael, Iran, USA – napięcie rośnie

Kosiniak-Kamysz odniósł się również do sytuacji na linii Iran–Izrael–USA. „Ocena sytuacji na Bliskim Wschodzie będzie jednym z kluczowych tematów wtorkowego posiedzenia Komitetu Rady Ministrów ds. Bezpieczeństwa Narodowego” — zapowiedział.

Przypomniał też, że polscy żołnierze stacjonują w Turcji, Iraku i Libanie, a największą uwagę MON poświęca właśnie obecności w Iraku.

Ewakuacja zakończona sukcesem

Szef MON chwali również błyskawicznie przeprowadzoną ewakuację Polaków z regionu konfliktu. „Gdy inne kraje dopiero zaczynają swoje działania, Polska już je zakończyła. Około 300 obywateli bezpiecznie wróciło do kraju” — przypomniał Kosiniak-Kamysz.

Co dalej? Polska liczy na jedność i konkretne decyzje

Minister nie ukrywa, że z niecierpliwością czeka na deklaracje NATO. — „Polska robi, co trzeba. Teraz oczekujemy, że inni zrobią to samo” — zaznaczył. W Hadze nie będzie miejsca na półśrodki, NATO ma pokazać siłę i jedność, a wschodnia flanka to dziś absolutny priorytet.

Wieczorny Express 18.06.2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sonda Czy Iran może jeszcze dołączyć do klubu posiadaczy broni jądrowej? TAK NIE NIE MAM ZDANIA