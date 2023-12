Syn posłanki przed sądem. Ruszył proces Michała A.

Takiego spięcia jeszcze nie było! Telus i Kwiatkowski skoczyli sobie do gardeł: „To jest chamskie”, „to żałosne”

Plucie, kopanie, uderzanie z główki i dłoni… to tylko kilka szczegółów z drastycznego pobicia młodej kobiety, do którego doszło wiosną w jednym, z mieszkań w Olsztynie. Prokurator w akcie oskarżenia długo wymieniała postawione zarzuty Michałowi A. Ten słuchał aktu oskarżenia ze spuszczoną głową mamrocząc coś pod nosem. Jakby nie zdawał sobie sprawy z powagi sytuacji. A sprawa jest poważna, bo pobicie zostało nagrane, a materiał z tego dostał się do sieci.

Ofiara Paulina C., bita jak wykazała prokuratura przez Michała C. i jego znajomą Magdalenę T. krzyczała z bólu i płakała.- Pokrzywdzona mi.n. doznała obrażeń głowy i sińców okularowych pod oczami - wymieniał przed sądem prokurator. Bita dziewczyna w końcu została wyprowadzona z mieszkania i jednak na tym nie skończył się jej dramat, bo tego samego dnia na starym mieście w Olsztynie przed kebabem Michał A., miał jeszcze raz zaatakować swoją byłą partnerkę.

Prokuratura, która skierowała akt oskarżenia, nie dotarła do filmu z momentu pobicia, bo świadek który nim dysponował w trakcie postępowania zmarł. Miał przedawkować narkotyki. Sąd na czwartkowym posiedzeniu wyłączył do odrębnego postępowania sprawę Michała A., a współoskarżona Magdalenę T. na jej wniosek skazał na pół roku prac społecznych i grzywnę. Kobieta wyraziła skruchę jeszcze w postępowaniu przygotowawczym i ze względu na podjęcie leczenia, zmiany sposobu życia, abstynencję i podjęcie stałej pracy znacznie złagodził jej wyrok. Michał A. przed sądem złożył wyjaśnienia. Jak oznajmił jest zatrudniony jako inspektor w Agencji Mienia Wojskowego, ale przebywa na zwolnieniu i nawet nie wie, ile dokładnie tam zarabia! Ze względu na wyłączenie jego sprawy do odrębnego postępowania, jego proces rozpocznie się na nowo. Michał A., nie chciał rozmawiać z dziennikarzami.