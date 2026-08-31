Świetne informacje dla Mateusza Morawieckiego! Ma powody do świętowania

Blisko połowa Polaków pozytywnie ocenia start inicjatywy "Rozwój Plus" Mateusza Morawieckiego, uznając go za udany.

Inicjatywa od momentu powstania notuje w sondażach poparcie rzędu 6-7 proc., co plasuje ją powyżej progu wyborczego i daje szansę na wejście do Sejmu.

Mimo dominującej pozytywnej oceny, znacząca grupa Polaków ocenia start inicjatywy negatywnie.

Inicjatywa polityczna „Rozwój Plus” została powołana do życia w połowie kwietnia bieżącego roku, a ostatecznie stała się powodem wewnętrznego rozłamu w strukturach PiS. Od momentu jej powstania, pierwsze badania opinii publicznej konsekwentnie wskazują na poparcie dla tej formacji, oscylujące w granicach 6-7 procent, co plasuje ją powyżej progu wyborczego niezbędnego do uzyskania reprezentacji parlamentarnej. Dodatkowo, sierpniowy ranking zaufania publicznego odnotował nieznaczną poprawę pozycji Mateusza Morawieckiego, a jego nazwisko często pojawia się wśród wysoko ocenianych kandydatów na stanowisko premiera w przypadku ewentualnej zmiany rządu.

Jak Polacy oceniają Rozwój Plus?

Sondaż IBRiS, zrealizowany na zlecenie „Rzeczpospolitej”, koncentrował się na ocenie startu nowej formacji. Respondentom zadano pytanie: „Jak ocenia Pan/Pani start inicjatywy Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego?”.

Analiza zebranych danych ujawnia, że pozytywną ocenę startu inicjatywy „Rozwój Plus” wyraziło łącznie 44 procent respondentów. W tej grupie 2,5 procent badanych uznało start za „zdecydowanie udany”, natomiast 41,5 procent oceniło go jako „raczej udany”. To z pewnością świetna wiadomość dla Mateusza Morawieckiego.

Odmiennego zdania było 32,1 procent ankietowanych. Wśród nich 5,3 procent określiło początki działalności jako „zdecydowanie nieudane”, a 26,8 procent jako „raczej nieudane”. Istotną część, bo 23,9 procent uczestników badania, stanowiły osoby, które wybrały odpowiedź „nie wiem”, co wskazuje na pewien poziom niepewności lub braku wyrobionego zdania na temat nowej formacji.

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Sonda Czy Mateusz Morawiecki może zbudować wokół Rozwoju Plus silną formację polityczną? Tak Nie Za wcześnie, by oceniać

DUDEK O POLITYCWE - Prof. Tomasz Słomka