Surowy sondaż dla Tuska. Ocenili, czy jest dobrym premierem

Czy Donald Tusk sprawdza się w roli premiera? Zdanie Polaków na ten temat są podzielone. Z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez United Surveys dla Wirtualnej Polski, który ukazał się na koniec 2024 roku, wynika, że Polacy są podzieleni, jeśli chodzi o podejście do pracy premiera. Okazuje się, że Polska jest podzielona niemal na pół, ponieważ 47,1 proc. osób pozytywnie ocenia Tuska w roli premiera, a 48,7 proc. badanych krytycznie ocenia pracę Tuska. Wśród tych, którzy oceniają go najlepiej są zwolennicy koalicji rządzącej, to w sumie 78 proc. badanych z tej grupy. Ci, którzy negatywnie oceniają premiera Tuska to w 95 proc. popierający prawo i Sprawiedliwości oraz Konfederację.

W rozmowie z wp.pl ekspert ocenił, co może poprawić notowania Donalda Tuska i jego postrzeganie w oczach Polaków. Zdaniem prof. Jarosław Flis z Uniwersytetu Jagiellońskiego kluczową rolę odegrają tu zbliżające się wybory prezydenckie:

Rozstrzygną się wybory prezydenckie, oby jak najszybciej i najlepiej skończyła się też ukraińska wojna. To będą wielkie zmiany. Zobaczymy też, co zrobią Niemcy po swoich wyborach, jak się zmieni sytuacja we Francji, bo to rzeczy dla Unii Europejskiej o kolosalnym znaczeniu. Tak naprawdę jedyny obecnie stabilny duży kraj w UE, poza Polską, to są Włochy. Natomiast wszędzie indziej perspektywy są kompletnie nieprzewidywalne - komentuje znawca polityki.

Ale nie tylko wybory prezydenckie mają mieć na to wpływ, profesor wskazał też na poczynania Donalda Trumpa, który zanim został prezydentem USA, zapowiadał, że doprowadzi choćby do zakończenia wojny w Ukrainie w 24 godziny.

Zdaniem profesora obecny premier Donald Tusk przywykł do takiego stylu rządzenia, który miał w czasach, gdy pierwszy raz był premierem: -Był koalicjant w postaci PSL, który nie miał pola manewru, a w opozycji były lewica i Ruch Palikota, które przebierały nogami, by wejść do rządu. Wtedy Pawlak czy Piechociński mogliby momentalnie przestać być wicepremierami, gdyby PSL zmienił w jakieś kluczowej sprawie zdanie. A dziś w takiej sytuacji to Tusk mógłby skończyć z premierowaniem - ocenia ekspert.

