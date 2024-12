Nowy sondaż. Złe wieści dla Donalda Tuska

Najnowszy sondaż. To da do myślenia rządowi Tuska

W stosunku do listopada odsetek zwolenników rządu zmniejszył się o 2 punkty procentowe, do 32 proc. Nie zmieniła się natomiast liczba przeciwników obecnego gabinetu (40 proc.), a także deklaracji obojętności wobec rządu (24 proc.). CBOS podkreśla, że po wrześniowej poprawie notowań w ciągu ostatnich trzech miesięcy odsetek zwolenników rządu nieznacznie się obniżał i obecnie jest na tym samym poziomie co w okresie wakacyjnym. W dłuższej perspektywie widać spadek liczby zwolenników i wzrost przeciwników. Między pierwszym a drugim półroczem liczba zwolenników rządu spadła o 4,17 punktu procentowego, a liczba przeciwników wzrosła o 2,67 punktu procentowego.

W porównaniu z listopadem nieznacznie wzrósł odsetek negatywnych ocen działalności rządu. Aktualnie ponad połowa badanych ma krytyczne zdanie o pracy urzędującego gabinetu (51 proc., wzrost o 1 punkt procentowy). Jednocześnie spadła liczba pozytywnych ocen jego działalności (do 36 proc., spadek o 1 punkt). W ciągu roku wzrósł odsetek głosów krytycznych - średnia pozytywnych ocen działalności rządu z pierwszych sześciu miesięcy roku 2024 wyniosła 42 proc., podczas gdy w drugiej połowie roku dobrze oceniało działania rządu przeciętnie 37,16 proc. badanych. W tym samym czasie średni odsetek ocen negatywnych wzrósł z 43 proc. w pierwszej połowie roku, do 49,33 proc. w drugiej.

Jak Polacy oceniają Tuska?

CBOS konkluduje, że uderzający jest brak poparcia i rosnący krytycyzm wobec rządu na wsi, a zwłaszcza wśród rolników i osób pracujących w prywatnych gospodarstwach rolnych. W porównaniu do listopadowego pomiaru lekko wzrósł odsetek osób negatywnie zapatrujących się na nasze perspektywy gospodarcze – obecnie ponad połowa dorosłych Polaków uważa, że polityka rządu nie stwarza szans na poprawę koniunktury gospodarczej (52 proc., wzrost o 2 punkty procentowe). Nie zmienił się natomiast odsetek optymistów w tym zakresie - podobnie jak w listopadzie 36 proc. badanych jest zdania, że polityka gospodarcza rządu jest dobra i daje nadzieję na poprawę sytuacji. W perspektywie roku w tym aspekcie oceny rządu pogorszyły się najbardziej.

W grudniu pogorszyły się też opinie o premierze Donaldzie Tusku. Ponad połowa badanych deklaruje niezadowolenie z faktu, że pełni on funkcję szefa rządu (54 proc., wzrost o 3 punkty procentowe w stosunku do listopada). Zadowolonych z faktu, że Tusk stoi na czele rządu, jest 36 proc. badanych, o 1 punkt procentowy mniej niż przed miesiącem. Spadł również udział osób niemających jednoznacznego zdania w tej kwestii (10 proc., spadek o 2 punkty procentowe). W ujęciu rocznym również widać przyrost niezadowolonych i ubytek zwolenników premiera.

Badanie zrealizowano w dniach od 28 listopada do 8 grudnia na próbie liczącej 915 osób (w tym: 56,6 proc. metodą CAPI, 26,9 proc. – CATI i 16,5 proc. – CAWI)

M. WCISŁO: RZĄD TUSKA NIE CHWALI SIĘ SWOIMI DOKONANIAMI