Najnowszy sondaż. To da do myślenia rządowi Tuska

13 grudnia minął rok odkąd powstał rząd Donalda Tuska. Teraz przyszedł czas na podsumowania oraz określenie oczekiwań w nadchodzącym roku. Ciekawe wyniki sondażu, który przygotowano na zlecenie "Rzeczpospolitej", nie pozostawiają wątpliwości. Dla Polaków najważniejsza jest walka z inflacją - ten cel dla rządu Donalda Tuska wskazało 22,3 procent badanych. Na drugim miejscu znalazło się rozliczenie rządów Prawa i Sprawiedliwości - to kwestia istotna dla 14,3 procent wyborców. Kolejne miejsca zajęło reforma wymiaru sprawiedliwości (9,2 procent Polaków wskazało ten temat za ważny) oraz skrócenie kolejek do lekarzy - to sprawy ważne dla 9 procent ankietowanych.

Posiedzenie rządu 24 grudnia

Ostatnie posiedzenie rządu odbyło się we wtorek, 24 grudnia. Przed rozpoczęciem spotkania, premier Donald Tusk złożył życzenia wszystkim Polakom, a następnie opisał nad czym Rada Ministrów będzie pracować. - W to wigilijne posiedzenie rządu będziemy działać na rzecz tego, co najważniejsze - na rzecz waszego bezpieczeństwa i spokoju - powiedział. - Jesteśmy po to, aby gwarantować Polsce i każdej polskiej rodzinie poczucie bezpieczeństwa i stałości - dodał premier. Tusk powiedział, że wraz z ministrami w trakcie i po posiedzeniu rządu będą pamiętali o wszystkich, którzy w czasie Wigilii będą pełnili służbę, czy będą w pracy.

- Będziemy pamiętali o tych, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo tam, gdzie najtrudniej - na granicach. Kiedy będziemy łamali się opłatkiem, oni będą na wschodniej granicy ciągle pilnowali naszego bezpieczeństwa - mówił premier. - Będziemy na pewno pamiętali o tych, którzy na dyżurach szpitalnych będą dbali o potrzebujących medycznej pomocy. O wszystkich, którzy na co dzień - a wypadnie i dzisiaj w Wigilię im pełnić służbę - o tych będziemy myśleć szczególnie ciepło - zapewniał premier.

