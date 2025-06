"Super Express" przypomina: Prezydencie! Pamiętaj, co obiecałeś emerytom!

Pakt dla Seniorów

Seniorom żyje się ciężko, szczególnie osobom z niskim świadczeniami, a takich emerytów niestety przybywa. Przed wyborami prezydenckimi „Super Express” stworzył Pakt dla Seniorów, czyli zbiór postulatów, które zapewnią najstarszym Polakom poprawę ich losu. Zaproponowaliśmy konkrety: wysoką waloryzację świadczeń, więcej tanich i darmowych leków, utrzymanie 14. emerytury, emeryturę bez podatku, lekarza bez kolejki, szacunek dla seniora oraz utworzenie pełnomocnika ds. seniorów.

Kiedy zapytaliśmy kandydatów na prezydenta, czy podpiszą się pod Paktem, na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. Zarówno Karol Nawrocki i Rafał Trzaskowski zgodzili się bez wahania. Jak wiadomo, prezydentem elektem został kandydat wspierany przez PiS. Liczymy, że polityk dotrzyma słowa i będzie dążył do zrealizowania naszych postulatów, ponieważ obiecał to za pośrednictwem naszej gazety. - Emeryci zasługują na godne życie, na spokój, szacunek i poczucie bezpieczeństwa. Jesień życia powinna być czasem odpoczynku i pewności finansowej. Będę głosem polskich seniorów w Pałacu Prezydenckim! - obiecał Karol Nawrocki.

Nawrocki obiecał wysoką waloryzację

W programie kandydata PiS na prezydenta również były deklaracje złożone seniorom. Karol Nawrocki kładł nacisk na poprawę sytuacji finansowej emerytów poprzez zagwarantowanie waloryzacji emerytur powyżej inflacji oraz minimalnej podwyżki świadczeń (o 150 zł). - Jako prezydent będę gwarantem, że ich emerytury będą chronione przed inflacją, a waloryzacja zawsze przyniesie realny wzrost świadczeń – mówił Nawrocki podczas debaty "Super Expressu".

Jednocześnie Nawrocki atakował kandydata KO Rafała Trzaskowskiego (53 l.), strasząc, że ten dąży do podwyższenia wieku emerytalnego. - Będę walczył z inflacją i wysokimi cenami prądu, bo to one najbardziej uderzają w seniorów. Jako prezydent nie dopuszczę do podwyższenia wieku emerytalnego – zapewnił Trzaskowski na konwencji w Gliwicach.