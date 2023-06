Ogólnopolski Strajk Kobiet protestuje. Kobiety wyjdą na ulice pod hasłem "Ani jednej więcej" w środę 14.06 w całej Polsce

Dlaczego Ogólnopolski Strajk Kobiet organizuje strajki kobiet w całej Polsce właśnie 14.06? To pokłosie sprawy 33-letniej Doroty z Bochni, która będąc w piątym miesiącu ciąży trafiła do szpitala w Nowym Targu. Kobieta znalazła się w placówce ponieważ odeszły jej wody płodowe. Niestety, podczas pobytu w szpitalu miała zgłaszać personelowi medycznemu, że czuje się coraz gorzej. W końcu stwierdzono obumarcie płodu, a po kilku godzinach kobieta zmarła. Stwierdzono, że przyczyną śmierci był wstrząs septyczny, który spowodował wielonarządową niewydolność. Ale zdaniem rodziny zmarłej można było uratować 33-latkę, gdyby wcześniej lekarze przeprowadzili aborcję. To tragiczne wydarzenie sprawiło, że Ogólnopolski Strajk Kobiet zdecydował o organizacji protestów: - W polskich szpitalach umierają kolejne kobiety, którym lekarze odmawiają legalnej aborcji z przesłanki ratowania zdrowia i życia. PiS, który dał środowisku medycznemu zielone światło na torturowanie kobiet, zaciera ręce. A my po raz kolejny wychodzimy na ulice - czytamy na stronie organizacji na Facebooku.

Gdzie odbywają się strajki kobiet w środę 14.06 i o której? Największy marsz będzie w Warszawie

Marszy kobiet nie zaplanowano jedynie w dużych miastach, ale też w mniejszych, m.in w takich jak: Łomża, Piaseczno, Wodzisław Śląski. Krosno, Rawa Mazowiecka, Stalowa Wola. Opole, Rzeszów, Toruń. Kobiety wyjdą także na ulice poza granicami Polski: w Berlinie, Londynie i Wiedniu. TUTAJ ZNAJDZIESZ LISTĘ MIAST.

W związku z marszem w Warszawie mieszkańcy stolicy muszą przygotować się na utrudnienia w komunikacji miejskiej. W ramowych godzinach 18:00 – 22:00 planowane jest zgromadzenie przed pomnikiem Mikołaja Kopernika, następnie przemarsz ulicami: Krakowskie Przedmieście i Miodowa do numeru posesji 15,czyli przed gmach Ministerstwa Zdrowia. Szczegółowe informacje TUTAJ.

