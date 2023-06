Ogólnopolski Strajk Kobiet z protestami pod hasłem "Ani jednaj więcej" w środę 14.06 w całej Polsce

Ogólnopolski Strajk Kobiet reaguje po śmierci 33-letniej Doroty z Nowego Targu i organizuje marsze w całej Polsce. W środę 14.06 w całej Polsce odbędą się marsze kobiet pod hasłem "Ani jednej więcej". Jak podają organizatorzy wydarzenia, będą to marsze: - Przeciw morderstwom i torturom na porodówkach, przeciw zmuszaniu kobiet do noszenia niechcianych ciąż i do rodzenia, przeciw zakazowi aborcji, przeciw zbrodniczym rządom PiS i cynizmowi lekarzy. Przeciw odbieraniu nam prawa do życia, zdrowia i wolności. - czytamy w opisie wydarzenia zamieszczonym na Facebooku.

Organizatorzy łączą sprawę z prawem antyaborcyjnym obowiązującym w Polsce i decyzją Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 r., gdy uznano, że przeprowadzanie aborcji w przypadku uszkodzenia lub wad płodu jest niezgodne z konstytucją. Nadal jednak obowiązuje możliwość przerywania ciąży, gdy zagrożone jest życie lub zdrowie matki.

Lista miast z manifestacjami po śmierci 33-letniej Doroty w Nowym Targu

Manifestacje odbędą się w kilkudziesięciu miastach w Polsce, nie tylko w największych jak Warszawa, Wrocław czy Kraków, ale też w mniejszych miejscowościach. Niżej lista miast, w których 16.06 odbędą się protesty organizowane przez Ogólnopolski Strajk Kobiet:

BIELSKO-BIAŁA 18:00

BOLESŁAWIEC 18:00

BYDGOSZCZ 17:00

ELBLĄG 18:00

GDAŃSK 18:00

GLIWICE 19:00

GORZÓW WIELKOPOLSKI 18:00

GÓRA 18:00

GRODZISK MAZOWIECKI 18:00

KALISZ 18:30

KIELCE 18:00

KŁODZKO 18:00

KRAKÓW 18:00

KROSNO 18:00

LUBLIN 18:00

ŁOMŻA 18:00

ŁÓDŹ 18:00

OLSZTYN 18:00

OPOLE 18:00

PIASECZNO 20:00

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 18:00

POZNAŃ 18:00

PRUSZKÓW 19:00

RAWA MAZ. 18:00

RZESZÓW 18:00

STALOWA WOLA 18:30

STARACHOWICE 17:30

SZCZECIN 18:00

TARNOBRZEG 18:00

TCZEW 18:00

TOMASZÓW MAZOWIECKI 18:00

TORUŃ 18:00

WAŁBRZYCH 18:00

WARSZAWA 18:00

WEJHEROWO 18:00

WŁOCŁAWEK 18:00

WROCŁAW 18:00

ZAMOŚĆ 17:00

ZIELONA GÓRA 18:15

CAGLIARI (SARDYNIA, WŁOCHY) 11:00

LONDYN (WLK. BRYTANIA) 20:00

WIEDEŃ (AUSTRIA) 19:00

Śmierć 33-letniej ciężarnej Doroty w szpitalu w Nowym Targu

Ogólnopolski Strajk Kobiet akurat teraz zdecydował o tym, by zorganizować manifestacje, ponieważ pod koniec maja w szpitalu Nowym Targu zmarła młoda ciężarna. Pani Dorota miała 33 lata i była w piątym miesiącu ciąży. Trafiła do szpitala po tym, jak odeszły jej wody. W czasie pobytu w szpitalu miała zgłaszać personelowi, że gorzej się czuje. Doszło do obumarcia płodu, gdy stan pacjentki był już bardzo zły, po kilku godzinach od stwierdzenia obumarcia płodu, kobieta zmarła, jak podano w wyniku sekcji zwłok doszło u niej do wstrząsu septycznego, który spowodował wielonarządową niewydolność. Zdaniem rodziny lekarze powinni przeprowadzić aborcję, by uratować Dorotę, a nie czekać na obumarcie płodu.