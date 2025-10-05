Sterczewski wraz z innymi rodakami zostaną sprowadzeni do Polski. Radosław Sikorski potwierdza

2025-10-05

Po spotkaniu konsula RP z zatrzymanymi w Izraelu polskimi obywatelami, szef MSZ Radosław Sikorski zapowiedział, że powrót rodaków do kraju (w tym posła KO Franciszka Sterczewskiego) jest blisko. Powinno się to stać mimo tego, że odmówili dobrowolnego wyjazdu.

Sikorski: Sterczewski wróci do kraju

Autor: facebook, / Associated Press
  • Polski konsul spotkał się z polskimi obywatelami zatrzymanymi w Izraelu za udział w Globalnej Flotylli Sumud.
  • Mimo odmowy dobrowolnego wyjazdu, MSZ spodziewa się ich powrotu do kraju w najbliższych dniach.
  • MSZ apeluje o przestrzeganie ostrzeżeń dotyczących podróży w niebezpieczne rejony.
  • Przejęcie flotylli wywołało protesty na całym świecie, w tym w Warszawie, gdzie doszło do incydentów.

Sterczewski wróci niebawem do Polski? Sikorski zapowiedział jego powrót

W niedzielę Radosław Sikorski, szef MSZ, poinformował, że konsul RP miał okazję spotkać się z polskimi obywatelami, którzy zostali zatrzymani przez Izrael w związku z ich udziałem w Globalnej Flotylli Sumud. Flotylla ta miała na celu dostarczenie pomocy humanitarnej do Strefy Gazy.

- Konsul RP właśnie zakończył widzenie z naszymi obywatelami zatrzymanymi w Izraelu – napisał Sikorski na platformie X. Dodał również, że mimo iż zatrzymani Polacy nie wyrazili zgody na dobrowolny wyjazd z Izraela, istnieje nadzieja, że wkrótce „wrócą na łono ojczyzny”.

Minister Sikorski skorzystał z okazji, aby zaapelować do obywateli o przestrzeganie ostrzeżeń wydawanych przez MSZ dotyczących podróży w rejony, które mogą być niebezpieczne.

Kim są zatrzymani Polacy? Wśród nich poseł KO

Wśród aktywistów, którzy brali udział w Globalnej Flotylli Sumud, znalazło się troje obywateli Polski: poseł KO Franciszek Sterczewski, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris oraz prezeska Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak.

Rzecznik MSZ, Maciej Wewiór, poinformował w piątek, że polskim obywatelom zaproponowano możliwość skorzystania z przyspieszonej procedury opuszczenia Izraela i powrotu do Polski. Jednakże, wszyscy trzej odmówili podpisania deklaracji o dobrowolnym poddaniu się deportacji. Wewiór dodał, że w związku z tym, będą oni musieli poczekać na rozprawę przed izraelskim sądem. Zapewnił również, że polscy obywatele są bezpieczni, zdrowi i mają dostęp do konsultacji prawnych oraz lekarskich.

Organizatorzy flotylli Sumud poinformowali w sobotę, że Nina Ptak rozpoczęła strajk głodowy w izraelskim areszcie. Jest to jej forma protestu przeciwko, jak to określili, „nielegalnym działaniom Izraela” oraz wyraz solidarności z uwięzionymi i torturowanymi Palestyńczykami.

Organizatorzy flotylli podali również, że zatrzymani aktywiści przebywają obecnie w więzieniu Ktzi'ot, które znajduje się na pustyni Negev. Twierdzą, że więzienie to „znane jest ze stosowania tortur i przemocy seksualnej wobec aresztowanych”.

Czym jest Global Sumud Flotilla?

Global Sumud Flotilla to międzynarodowa inicjatywa, w której biorą udział przedstawiciele ponad 40 krajów. Celem flotylli było dostarczenie pomocy humanitarnej do Strefy Gazy. Aktywiści planowali dotrzeć na miejsce w czwartek nad ranem. Władze Izraela wcześniej zapowiedziały, że nie pozwolą flotylli zbliżyć się do Gazy.

Przejęcie flotylli przez Izrael wywołało falę demonstracji w wielu miastach europejskich, takich jak Rzym, Neapol, Turyn, Barcelona, Paryż, Dublin, Genewa, Berlin, Haga, Stambuł i Ateny. Protesty odbyły się również w Buenos Aires, Meksyku i Karaczi.

W czwartek demonstracja odbyła się również w Warszawie. Niestety, doszło do incydentów – wybito szybę w drzwiach do MSZ, gdzie rozpoczęła się manifestacja, a wejście do budynku oblano czerwoną farbą. W związku z tym interweniowała policja. Manifestacja przeszła później m.in. pod Kancelarię Prezesa Rady Ministrów i Sejm.

40 organizacji oraz ponad 100 działaczy społecznych skierowało pismo do premiera Donalda Tuska oraz ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Zaapelowali o uwolnienie Polaków zatrzymanych przez Izrael oraz o stanowczą reakcję Polski na sytuację w Gazie.

