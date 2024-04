Stanisław Derehajło zdecyduje o władzy na Podlasiu. Nam ujawnia: Tusk i Kaczyński mnie nie przekupią

W 30 – osobowym sejmiku w woj. podlaskim, PiS uzyskał 15 mandatów, KO zdobyła 8, a Trzecia Droga 6. Ostatni, i to kluczowy mandat należy właśnie do radnego Stanisława Derehajły, szefa Porozumienia, który startował w wyborach samorządowych z list Konfederacji. Podlaski radny może być w najbliższym czasie bardzo rozchwytywany, szczególnie przez PiS, które ma ogromna chrapkę na pełnię władzy na Podlasiu. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, w tym celu prezes PiS Jarosław Kaczyński oddelegował Jacka Sasina na rozmowy z podlaskim radnym Derehajło.

PiS obronił się w sejmikach. "Mit Hołowni przestał działać" - prof. Rafał Chwedoruk Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

– Pana Sasina tu nie widziałem, jeśli przyjedzie, to pogadam z każdym, komu leży na sercu Podlasie. Pogadam z każdym, kto chce zrobić coś dobrego dla naszego regionu, czy to z PiS, czy PO – zaznacza w rozmowie z nami Derehajło. Co musi się stać, żeby poszedł z PiS-em? – Zobaczymy, komu bardziej zależy na Podlasiu i rozwiązywaniu problemów w tym miejscu. Ale nie sprzedam się za stołki, stołki mnie nie interesują. Nie kupią mnie, bo ja żadnych stołków nie chcę! A najbliżej mi nie do PiS, czy PO, ale do mądrych ludzi z Podlasia i to z nm będę szedł razem! – podsumowuje stanowczo Stanisław Derehajło.

W galerii poniżej zobaczysz, jak mieszka prezes PiS Jarosław Kaczyński: