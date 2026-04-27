Stało się, i to nie pomyłka! Partia Zbigniewa Ziobry przestała oficjalnie istnieć!

Partia Zbigniewa Ziobry oficjalnie przechodzi do historii.

Mówią o tym doniesienia poniedziałkowego wydania dziennika "Rzeczpospolita".

Według ustaleń to była świadoma decyzja byłego ministra sprawiedliwości.

Sprawozdania finansowe w PKW

Termin na złożenie sprawozdań finansowych w PKW, dotyczących źródeł pozyskania środków finansowych przez partie polityczne, upływa rokrocznie 31 marca. Niewypełnienie tego obowiązku, zgodnie z ustawą o partiach politycznych, skutkuje surowymi konsekwencjami – wykreśleniem ugrupowania z rejestru przez sąd. Jak donosi poniedziałkowa „Rzeczpospolita”, aż osiem partii nie dopełniło tego formalnego wymogu.

Wśród nich znajdują się ugrupowania o znanych nazwach, takie jak Solidarna Polska i Suwerenna Polska, obie związane z Zbigniewem Ziobrą, a także Skuteczni Piotra Liroya-Marca, KUKIZ15, Demokracja, Bezpieczna Polska, Bezpartyjni Samorządowcy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rodacy Kamraci. Ci ostatni zostali już wykreśleni przez sąd z powodu niezłożenia sprawozdania za 2023 rok.

„Rzeczpospolita” podkreśla, że w większości przypadków nie jest to wynik przeoczenia czy pomyłki, lecz zaplanowanych działań. Dotyczy to zwłaszcza obu partii Zbigniewa Ziobry. Na pytania dziennikarzy „Rz” dotyczące rozwiązania partii nie odpowiedział europoseł Patryk Jaki, który kierował Suwerenną Polską podczas choroby i nieobecności Zbigniewa Ziobry w Polsce. Jednak, jak nieoficjalnie dowiedziała się „Rz”, to właśnie Zbigniew Ziobro postanowił, że partie przestaną istnieć.

Źródła bliskie otoczeniu byłego ministra sprawiedliwości tłumaczą tę decyzję wprost. - Od czasu zjednoczenia z PiS nie były już pobierane składki członkowskie. Nie było więc pieniędzy. Najszybszą, najprostszą i najtańszą metodą jest niezłożenie sprawozdania finansowego - zdradził jeden z polityków. Taka strategia pozwala na uniknięcie dalszych kosztów i formalności związanych z utrzymywaniem partii, które de facto przestały funkcjonować w tradycyjny sposób.

Podobną decyzję podjęli również Paweł Kukiz i Piotr Liroy-Marzec. Piotr Liroy-Marzec w rozmowie z „Rz” wyjaśnił motywy stojące za rozwiązaniem partii Skuteczni. - Zawsze byliśmy bardziej stowarzyszeniem niż partią. W tej pierwszej formule cały czas funkcjonują Skuteczni, ja działam bardziej lokalnie. Dlatego postanowiliśmy rozwiązać partię - tłumaczył. Natomiast prezes partii KUKIZ15, Jarosław Sachajko oznajmił, że decyzja o niezłożeniu sprawozdania finansowego jest spowodowana konfliktem wewnątrz partii.

