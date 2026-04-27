Doszło do próby zamachu na prezydenta USA.

Donald Trump został ewakuowany przez Secret Service z kolacji z korespondentami Białego Domu, gdzie padły strzały.

Polski premier na swoim koncie na platformie X odniósł się do tego zdarzenia.

Zobacz, co napisał (w języku szekspirowskim) Donald Tusk.

Zamach na Trumpa

Do wstrząsających wydarzeń doszło w sobotę wieczorem czasu lokalnego podczas uroczystej kolacji z korespondentami Białego Domu. W pewnym momencie w hotelowym lobby, gdzie odbywała się gala, padły strzały, wywołując natychmiastową reakcję agentów Secret Service. Prezydent USA Donald Trump został błyskawicznie ewakuowany z miejsca zagrożenia. Procedury bezpieczeństwa objęły również pierwszą damę Melanię Trump, wiceprezydenta J.D. Vance'a oraz innych wysokich rangą urzędników obecnych na sali.

Służby bezpieczeństwa bardzo szybko ujęły podejrzanego o oddanie strzałów. Napastnik został zidentyfikowany jako 31-letni Cole Thomas Allen, mieszkaniec Torrance w aglomeracji Los Angeles. W momencie zatrzymania był uzbrojony nie tylko w strzelbę, z której prawdopodobnie oddał strzały, ale także w pistolet i liczne noże. Jego motywy pozostają na razie niejasne i są kluczowym elementem prowadzonego dochodzenia. Zgodnie z zapowiedziami amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości, mężczyzna ma usłyszeć formalne zarzuty w poniedziałek.

Reakcja Tuska

- Cały wolny świat jednoczy się dziś w potępieniu próby zamachu w Waszyngtonie. Polska w pełni solidaryzuje się z Ameryką - napisał na platformie X premier Tusk. Wpis zamieszczono w języku angielskim.

Wtórował mu m.in. prezydent Francji. - Zbrojny atak, którego celem był prezydent Stanów Zjednoczonych, jest nie do przyjęcia. W demokracji nie ma miejsca na przemoc - podkreślił Emmanuel Macron,, zapewniając Trumpa o swoim "pełnym poparciu".

The whole free world unites today in condemnation of the attempted attack in Washington. Poland stands in full solidarity with America.— Donald Tusk (@donaldtusk) April 26, 2026

