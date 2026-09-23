Prezydent Karol Nawrocki odbył bezpośrednią rozmowę z Donaldem Trumpem, koncentrując się na stałej obecności wojsk USA w Polsce i współpracy inwestycyjnej.

Trump potwierdził poparcie dla utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce, której decyzja jest już wypracowana i wymaga dalszych działań implementacyjnych.

Nawrocki zabiegał u Trumpa o wsparcie dla amerykańskich firm rozważających inwestycje w Polsce, w tym serwisowanie sprzętu wojskowego.

Donald Trump wcześniej publicznie pochwalił "odważne przywództwo" Nawrockiego za "wielkie postępy" w kierunku ustanowienia bazy wojsk USA w Polsce.

Nawrocki rozmawiał z Trumpem. Jakie tematy poruszono w Nowym Jorku?

Do spotkania obu głów państw doszło podczas recepcji powitalnej w ramach 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Jak przekazał prezydencki minister Marcin Przydacz, obaj przywódcy mieli okazję do „bezpośredniej rozmowy”. Prezydent Karol Nawrocki poruszył w niej dwa kluczowe z perspektywy polskiej gospodarki i bezpieczeństwa tematy: stałą obecność wojsk amerykańskich oraz współpracę inwestycyjną. Rozmowa dotyczyła konkretów i dalszych kroków w obu tych obszarach, co potwierdza wagę, jaką obie administracje przywiązują do zacieśniania wzajemnych więzi.

PŁATNY DOSTĘP DO PREZYDENTA?!" Dr Witkowski UJAWNIA: Porażające kulisy i krótka pamięć o aferach

Stała baza USA w Polsce. Co dalej po rozmowie prezydentów?

Według prezydenckiego ministra decyzja polityczna w sprawie stałej bazy USA w Polsce została już wypracowana, a rozmowa prezydentów była jej potwierdzeniem. Marcin Przydacz podkreślił, że teraz zadanie przechodzi na stronę wykonawczą. "- Teraz jest zadanie dla Ministra Obrony Narodowej, wiceministrów, dyrektorów, Wojska Polskiego, aby przekuć tę deklarację i gotowość polityczną w konkretne decyzje" – stwierdził minister, wymieniając m.in. konieczność znalezienia odpowiedniej lokalizacji. Słowa te współgrają z niedawną wypowiedzią Donalda Trumpa, który oznajmił, że „czynione są wielkie postępy w kierunku ustanowienia bazy wojsk lądowych USA w Polsce".

29