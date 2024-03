Sroka: Kaczyński musiał wiedzieć o Pegasusie! Brat cioteczny prezesa PiS: To Tusk powinien się bać

Prezes PiS nie powinien obawiać się komisji

Komisja śledcza ds. Pegasusa ma zbadać legalność, prawidłowość i celowość czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych z wykorzystaniem Pegasusa m.in. przez rząd, służby specjalne i policję w okresie od 16 listopada 2015 roku do 20 listopada 2023 roku. Prezes PiS i były wicepremier Jarosław Kaczyński będzie pierwszym świadkiem zeznającym dziś przed komisją.

- Liczę, że pan Kaczyński nie będzie zasłaniał się niepamięcią podczas dzisiejszego przesłuchania. Przecież to on miał pełną wiedzę jak funkcjonuje państwo, musiał wiedzieć o Pegasusie. To za czasów rządów PiS zakupiono system, który wykraczał poza granice prawa i który mógł narazić bezpieczeństwo Polski. Prezes PiS nie powinien się obawiać, jeśli nie ma nic do ukrycia. Społeczeństwo powinno wiedzieć, jak było naprawdę z podsłuchami w Polsce za władzy PiS! – zaznacza w rozmowie z nami szefowa komisji śledczej Magdalena Sroka.

To Wąsik i Kamiński powinni stanąć przed komisją

Suchej nitki na komisji nie zostawia jednak brat cioteczny prezesa. - Więcej to jest show niż coś, co wniesie do sprawy. Jarek nie boi się zeznawać. Niech Tusk się obawia – mówi nam krótko Jan Maria Tomaszewski. A członek komisji ds. Pegasusa, poseł PiS Marcin Przydacz (39 l.) pyta, dlaczego to nie Kamiński i Wąsik będą przesłuchiwani jako pierwsi. - Pierwszymi osobami, które powinny zostać przesłuchane przed komisją to Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik, czyli byli szefowie CBA. Fakt, że jako pierwszy wzywany jest Jarosław Kaczyński, pokazuje polityczny charakter tej komisji. Prezes PiS ma na pewno szeroką wiedzą na temat funkcjonowania państwa, ale w pierwszej kolejności to byli szefowie służb powinni zostać przesłuchani – podsumowuje w „SE” Marcin Przydacz.

