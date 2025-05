Nagła konferencja Jarosława Kaczyńskiego. Co się dzieje?!

"To nie jego zasługa"

O godz. 12:30 rozpacznie się konferencja prasową prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego oraz Mariusza Błaszczaka. Czego może dotyczyć konferencja? Jej tematu nie podano, ale z pewnością prezes PiS odniesie się do zbliżających wyborów prezydenckich, których pierwsza tura już w najbliższą niedzielę (18 maja). Do tego w kampanii wyborczej wiele się dzieje, więc głos prezesa może być istotny.

Jarosław Kaczyński na początku konferencji odniósł się do tematu, który pojawił się w przestrzeni publicznej, a dotyczył słów wysłannika USA ds. Ukrainy gen. Keith Kellogg, który powiedział we wtorek (13 maja) w telewizji Fox Business, że wśród rozważanych rozwiązań wojny w Ukrainie jest umieszczenie europejskich sił na zachód od Dniepru z udziałem czterech europejskich krajów, w tym Polski. Kaczyński chce przekazać stanowisko w tej sprawie:

- Nie jest naszym celem, celem prezydentury Karola Nawrockiego, jeśli taka będzie, realizowanie tego rodzaju polityki - podkreślił stanowczo prezes PiS.

Po wystąpieniu Jarosława Kaczyńskiego głos zabrał Mariusz Błaszczak, który wprost mówi, że mino, iż polskie władze podkreślają, że nie wyślą wojsk na Ukrainę, to jednak nie można im wierzyć.

W czasie konferencji padło pytanie o zniesienie amerykańskich ograniczeń eksportu chipów. - Ta sprawa została poruszana w czasie rozmów przed wizytą, jak i w czasie wizyty. Wszystko wskazuje na to, ze ten wpływ był daleko idący, rozstrzygający - ocenił to, co miał w tej sprawie zrobić Karol Nawrocki.

TEKST JEST AKTUALIZOWANY

Konferencja prasowa PiS https://t.co/p3tK1aD3NX— Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) May 14, 2025

