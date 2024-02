Nowa władza też chce mieć Pegasusa. Zaskakujące słowa ważnego polityka KO

Pegasus to szpiegujące oprogramowanie, pozwalające na niemal pełną kontrolę smartfona. Służby mogą dzięki niemu przechwytywać rozmowy, wiadomości, kopiować dowolne dane, a nawet je modyfikować i wgrywać swoje treści. PiS był i jest oskarżany o nielegalne używanie Pegasusa, ale przede wszystkim o wykorzystywaniem go w celach politycznych. Okazuje się jednak, że i nowa władza ma chrapkę na izraelskie oprogramowanie, o czym powiedział nam Witold Zembaczyński nie owija w bawełnę, - Pod odpowiednią kontrolą powinniśmy mieć prawo do korzystania z cyberbroni, żeby chronić nas przed przestępczością i ruską agenturą. Zajmować się tym muszą jednak poważni ludzie, a nie faceci z gumowym uchem – mówi członek sejmowej komisji śledczej do spraw Pegasusa.

Oburzenia nie kryje Sebastian Kaleta (35 l.) z Suwerennej Polski. - Co za obłuda. Kiedy rządzi jaśnie oświecona koalicja Tuska to państwo potrzebuje takich narzędzi, wcześniej były one wielkim zagrożeniem – ironizuje były wiceminister sprawiedliwości. Tymczasem od września 2021 r. izraelski producent Pegasusa odmawiał przedłużenia polskiemu rządowi licencji na korzystanie ze szpiegowskiego oprogramowania.

