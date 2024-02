Kaczyński pierwszy będzie zeznawał ws. Pegasusa? Szykuje się piorunujące przesłuchanie

Zbuntowany anioł Kaczyńskiego! Monika Pawłowska wbrew władzom PiS wraca do Sejmu

Posiedzenia komisji ds. Pegasusa z pewnością będą niezwykle interesujące. Pierwsze z ich, poświęcone sprawom organizacyjnym, odbyło się w poniedziałek 19 lutego, a na następne, tym razem już z udziałem świadków, ma się odbyć na początku marca. - Już na kolejnym posiedzeniu komisji będziemy przesłuchiwać pierwszych świadków. Podejdziemy do tego równie merytorycznie, jak do poniedziałkowego posiedzenia – mówił w rozmowie z PAP wiceprzewodniczący komisji Tomasz Trela.

Kto będzie zeznawał? Jakiś czas temu przewodnicząca komisji Magdalena Sroka zapowiadała, że na początku przesłuchany będzie prezes PiS Jarosław Kaczyński. Tomasz Trela z kolei dodał kolejne duże nazwisko.

- Będziemy to jeszcze ustalać. Mamy dwie kandydatury: Jarosława Kaczyńskiego i Beatę Szydło. Z mojej perspektywy oba przesłuchania będą równie interesujące – stwierdził.

Jak podkreślił poseł Lewicy, jest bardzo ciekaw zeznań Jarosława Kaczyńskiego, który nie będzie mógł wykręcić się od odpowiedzi. Przesłuchanie polityka z pewnością będzie piorunujące i może ujawnić wiele nieznanych dotąd faktów.

- Sam jestem bardzo ciekaw, jak będzie tłumaczył się z tego wszystkiego Kaczyński. Nie może mówić, że niczego nie wie i nic nie pamięta, jeśli sam ostatnio powiedział, że co prawda nie wie, ale słyszał, że Mateusz Morawiecki nie był podsłuchiwany. To wie czy nie? Jeśli nie wie, to od kogo słyszał? – podsumował.

Wcześniej zaś w rozmowie z Wirtualną Polską Magdalena Sroka podkreśliła, że komisja nie odpuści Zbigniewowi Ziobrze, który będzie musiał złożyć zeznania gdy tylko jego stan zdrowia na to pozwoli.

