Spytali Nawrockiego, czy woli rap od disco polo. Po odpowiedzi zrobił nietypowy gest

Trzaskowski na obiedzie z Martyniukiem

Prezydent stolicy zaskoczył wszystkich spotykając się z piosenkarzem disco polo. Jego największy rywal w starciu o najwyższy urząd w państwie wykorzystał ten fakt do małej uszczypliwości. Co preferuje szef IPN, Karol Nawrocki, rap czy disco polo? – Rap, ale disco polo też jest ok. Nie tylko podczas wesela, nie tylko w kampanii – stwierdził kandydat PiS w internetowym nagraniu.

Konflikt z prezydentem Ukrainy

Ale Nawrocki musi w kampanii mierzyć się z trudniejszymi wyzwaniami. Ostatnio starł się z prezydentem Ukrainy, Wołodymyrem Zełenskim (47 l.), ponieważ oznajmił, że do czasu rozwiązania sprawy ekshumacji ofiar ludobójstwa wołyńskiego nie widzi przyszłości Ukrainy w UE i w NATO. Zełenski odpowiedział z kolei, że jeśli jego kraj nie będzie w tych strukturach, to Polskę czeka wojna z Rosją. Do tej wypowiedzi odniosła się rzeczniczka sztabu Nawrockiego. – Nasze stanowisko jest jasne: jeżeli wejście Ukrainy do UE czy NATO, to na pewno nie bezwarunkowe - powiedziała Emilia Wierzbicki w rozmowie z PAP.

Nawrocki zapowiedział referendum

Podczas sobotniej wizyty w Białogardzie kandydat PiS zapowiedział, że gdy zostanie prezydentem, ogłosi referendum w sprawie Zielonego Ładu. – W tej sprawie powinni wypowiedzieć się wszyscy Polacy – mówił Karol Nawrocki.

