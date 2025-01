Okropna wiadomość dla Karola Nawrockiego! Bezlitosne wyniki sondażu

Start Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich okazał się sporym zaskoczeniem. Prezes IPN bowiem nie miał związku z polityką i nie był znany szerszej publiczności, w przeciwieństwie do swoich konkurentów, jak Rafał Trzaskowski z KO czy Szymon Hołownia z Polski 2050. Mimo to wierzy w swoje zwycięstwo i stara się przekonać do siebie jak najwięcej wyborców. Na razie jednak nie idzie mu najlepiej...

Czy Karol Nawrocki ma szansę wygrać wybory?

W najnowszym sondażu przeprowadzonym dla "Rzeczpospolitej" zapytano Polaków, czy Karol Nawrocki ma szansę wygrać wybory prezydenckie. Większość, bo 43,4 proc. badanych nie wierzy w wygraną prezesa IPN. Przeciwnego zdania jest 31,9 proc., a zdania na ten temat nie ma 25,7 proc. osób.

Bardzieh sceptyczni co do zwycięztwa Karola Nawrockiego są mężczyźni - 46 proc. z nich nie wierzy w jego sukces. Jeśli chodzi o panie, to wśród nich ta grupa stanowi 40 proc. Tak samom uważa 48 proc. osób z wyższym wykształceniem i co druga osoba po 50. roku życia. Porażkę wieszczy mu także 51 proc. osób zarabiajacych więcej niż 7 tys. zł netto oraz połowa ankietowanych z grupy mieszkańców miast powyżej 500 tys. mieszkańców.

To okropne wieści dla Karola Nawrockiego! Widać, ze czeka go jeszcze sporo pracy, aby przekonać do siebie konkretne grupy społeczne. Warto jednak pamiętać, że kampania dopiero się oficjalnie rozpoczęła i do maja wiele się może zmienić.

Kandydaci na prezydenta

W tegorocznych wyborach prezydenckich zmierzą się ze sobą (oprócz Karola Nawrockiego) prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski z KO, marszałek Sejmu Szymon Hołownia z Polski 2050, wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat z Lewicy, jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen, Marek Jakubiak z Wolnych Republikanów, Adrian Zandberg z Razem, Marek Woch z Bezpartyjnych Samorządowców i dziennikarz Piotr Szmulewicz.

