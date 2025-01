Trzaskowski zjadł obiad z Zenkiem Martyniukiem. "Przesympatyczny człowiek"

Trzaskowski o Martyniuku: Przesympatyczny człowiek

Kandydat KO na prezydenta Polski Rafał Trzaskowski oficjalnie rozpoczął kampanię wyborczą od wizyty na Podlasiu. Jak potwierdził w programie "Fakty po Faktach" w TVN24, jednym z punktów wizyty było spotkanie z Zenkiem Martyniukiem.

– "Tak, rzeczywiście tak było. Byliśmy w tym samym miejscu, w tym samym mieście, w Bielsku. Trudno było się nie spotkać i zaskoczę pana redaktora, mimo tego, że mamy trochę inny gust muzyczny dzisiaj, ale razem słuchaliśmy Trójki kilkadziesiąt lat temu, razem nagrywaliśmy na Grundigu i Zenek Martyniuk i ja przeboje z Trójki" – powiedział Rafał Trzaskowski.

Zenek Martyniuk to naprawdę przesympatyczny człowiek i oczywiście byłem w tym samym mieście, trudno było się nie spotkać – dodał Trzaskowski.

Trzaskowski: musimy wygrać te wybory

Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta, wiceszef Platformy Obywatelskiej i prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24, że ta kampania wyborcza "będzie bardzo długa" i "bardzo zacięta".

- "PiS będzie próbował Polki i Polaków zniechęcać do tego, żeby brali udział w tej kampanii. A my musimy zrobić wszystko, żeby wygrać. Żeby uświadomić wszystkim, jak ważne są te wybory" - powiedział polityk. Stwierdził też, że potrzebny jest prezydent, który będzie mógł się porozumieć z rządem.

Trzaskowski ostro o Nawrockim

Prezydent Warszawy odniósł się też do wypowiedzi Karola Nawrockiego, który w czasie wystąpienia przed dziennikarzami oświadczył, że "do czasu rozwiązania naszych spraw, w tym ekshumacji ofiar ludobójstwa wołyńskiego, nie widzę przyszłości Ukrainy w Unii Europejskiej i w NATO".- "Ja tego kompletnie nie jestem w stanie zrozumieć, dlatego że to jest igranie z bezpieczeństwem - ocenił Trzaskowski. - To jest naprawdę igranie naszym najbardziej istotnym interesem"- podkreślił Trzaskowski.

Stwierdził, że -"rozumie, że kampania wyborcza może mieć swoje prawa, natomiast to jest naprawdę coś kompletnie niepoważnego". - To jest podważanie bezpieczeństwa Polski, to nigdy nie powinno mieć miejsca - podkreślił Trzaskowski.

