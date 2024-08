Sprawdziliśmy, czy Polacy chcą krócej pracować. Ważna wiadomość dla rządu!

Rządząca koalicja jest "prawie" zgodna

Skrócenie tygodnia pracy z 40 do 35 godzinnie było pomysłem Lewicy w kampanii wyborczej. Ale nie tylko. – To będzie mój postulat, kiedy wygramy wybory, żeby rozpocząć jak najszybciej pilotaż skróconego tygodnia pracy - mówił już prawie dwa lata temu lider PO Donald Tusk (67 l.). Szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej zapowiedziała ostatnio, że zleciła Centralnemu Instytutowi Ochrony Pracy analizę efektywności pracy w relacji do liczby godzin przepracowanych przez pracownika w tygodniu. – Chciałabym, żeby w tej kadencji doszło do skrócenia tygodnia pracy – oznajmiła Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, dodając, że jesteśmy bardzo zapracowanym narodem.

Co Polacy sądzą o 35-godzinnym tygodniu pracy? Poznaliśmy ich opinie!

Polacy chcą mniej pracować

Pomysłu rządu popierają pracownicy, sceptyczni są natomiast przedsiębiorcy, także ci mali. – Z perspektywy mikroprzedsiębiorcy uważam, że to zły pomysł. Mniejsza liczba „etatowych“ godzin sprawi, że będę musiała jeszcze więcej pracować, a już jestem w pracy sześć dni w tygodniu. Inne wyjście to zatrudnienie kolejnej osoby. Tylko kto za to zapłaci? – zastanawia się Monika Popko (45 l.), która prowadzi niewielki biznes w Lublinie.

A co o skróceniu tygodnia pracy z 40 do 35 godzin (z 8 do 7 godzin dziennie) sądzą zwykli Polacy? Okazuje się, że aż 57 proc. z nas chce mniej pracować – wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster, wykonanego 8 sierpnia na grupie 1001 dorosłych Polaków. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3%. ABR, MUCHA

i Autor: SE

STARCIA BIEDRZYCKIEJ I OCZKOSIA Z WIDZAMI! Best of Nocna Zmiana Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.