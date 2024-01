Sprawa Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. O co chodzi z posłami? Wszystko, co musisz wiedzieć!

Mariusz Kamiński to były szef CBA oraz były minister spraw wewnętrznych, natomiast Maciej Wąsik to jego były zastępca. W czasie wyborów parlamentarnych 2023 obaj po raz kolejny zostali posłami.

Wszystko się jednak skomplikowało w ich politycznym życiu, gdy tuż przed końcem roku, 20 grudnia, zostali prawomocnie skazani przez sąd na dwa lata więzienia, w związku z tzw. aferę gruntową (która sięga 2007 roku).

To w tamtych czasach na czele CBA stał Kamiński, a Wąsik był jego zastępcą. Centralne Biuro Antykorupcyjne zorganizowało wówczas prowokację skierowaną przeciw ówczesnemu ministrowi rolnictwa, nieżyjącemu już Andrzejowi Lepperowie. Funkcjonariusze CBA jako postawieni, mieli zaproponować urzędnikom łapówkę w wysokości kilku milionów złotych, by w zamian doszło do odrolnienia działki na Mazurach. Doszło jednak do przecieku w całej akcji i sprawa prowokacji okazała się klapą. Koniec końców, Lepper stracił stanowisko w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Do tego zerwana została koalicja Samoobrony z PiS i LPR, a w efekcie doszło do przedterminowych wyborów parlamentarnych. - KLIKNIJ TUTAJ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O AFERZE GRUNTOWEJ.

W związku z tym marszałek Sejmu Szymon Hołownia wydał postanowienia w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia ich mandatów poselskich. I tu zaczęły się schody.

W środę (3 stycznia) do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego wpłynęły przekazane przez marszałka Sejmu Szymona Hołownię odwołania Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego od decyzji marszałka o wygaszeniu im mandatów.

Dzień później, przed południem w sprawie odwołania Wąsika w Izbie Pracy SN podjęte zostało postanowienie o przekazaniu tej sprawy do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN. Tego samego dnia Izba Kontroli Nadzwyczajnej SN uchyliła postanowienie marszałka Sejmu o wygaszeniu mandatu Wąsika, a w piątek o wygaśnięcia mandatu Kamińskiego.

W poniedziałek (8 stycznia) marszałek Sejmu Szymon Hołownia przeprowadza konsultacje ws. Kamińskiego i Wąsika

Spotkał się z ministrem sprawiedliwości, Prokuratorem Generalnym Adamem Bodnarem oraz z RPO Marcinem Wiąckiem ws. wygaszenia mandatów poselskich Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Hołownia przekazał, że w poniedziałek spotka się też z prezydentem Andrzejem Dudą w tej sprawie. Jeszcze tego dnia mają się również odbyć spotkania Hołowni z sędziami w stanie spoczynku, a we wtorek rano z przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej Sylwestrem Marciniakiem.

Dodatkowo, szef gabinetu prezydenta, Marcin Mastalerek w rozmowie z TVN 24 zapowiedział, że rozmowa Dudy z Hołownią ma odbyć się w poniedziałek w godzinach popołudniowych. Pytany, czy prezydent zamierza zrobić coś więcej w związku z politykami PiS, powiedział: - Prezydent zrobił już wszystko na co konstytucja pozwalała, czyli ułaskawił ich.

W środę (10 stycznia) natomiast rozpocznie się 2. posiedzenie Sejmu X kadencji.

Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński zapowiedzieli, że stawią się w Sejmie. - Tylko przemoc fizyczna wobec mojej osoby uniemożliwi mi wzięcie udziału w głosowaniach, które będą odbywały się w środę w Sejmie i wejście na salę sejmową - zapowiedział w rozmowie z RMF Fm Kamiński, a Wąsik napisał w sieci: - Odebrałem pismo od marszałka Sejmu z 21 grudnia; zwraca się w nim, by do czasu rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego wstrzymać się od obowiązków poselskich. SN rozstrzygnął odwołanie na moją korzyść 4 stycznia. Zatem wracam do obowiązków! 10 stycznia w Sejmie.

