Sprawa Hennig-Kloski. Czy koalicja rządzą przetrwa? Polacy wyrazili swoje zdanie

Sara Osiecka
2026-04-29 12:06

Większość Polaków wierzy w trwałość koalicji rządzącej, mimo napięć wokół wotum nieufności dla minister klimatu Pauliny Hennig-Kloski – wynika z najnowszego badania United Surveys dla Wirtualnej Polski. Opinia ta jest szeroko rozpowszechniona, zarówno wśród zwolenników rządu, jak i opozycji.

Autor: Ministerstwo Klimatu i Środowiska/ Materiały prasowe Funkcjonariusze CBA weszli między innymi do Ministerstwa Klimatu i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Na zdjęciu zarządzające nimi minister Paulina Hennig-Kloska i prezes Dorota Zawadzka-Stępniak
  • W Sejmie odbędzie się głosowanie nad wnioskiem opozycji o odwołanie minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski, co jest testem spójności koalicji rządzącej, zwłaszcza po jej przejściu z Polski 2050 do klubu Centrum i jasnym ostrzeżeniu premiera Tuska o konsekwencjach braku jedności.
  • Mimo wewnętrznych napięć, sondaż United Surveys wskazuje, że 61% Polaków (w tym 74% zwolenników koalicji i 60% zwolenników opozycji) wierzy, że obecna koalicja rządowa przetrwa do końca kadencji.
  • Sejmowa komisja negatywnie zaopiniowała wniosek o wotum nieufności, co zwiększa szanse minister na utrzymanie stanowiska, jednak jej niedawna zmiana przynależności partyjnej i groźba premiera Tuska wskazują na istniejące tarcia w koalicji.

W czwartek 30 kwietnia w Sejmie ma odbyć się głosowanie nad wnioskiem opozycji o wyrażenie wotum nieufności wobec minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski, reprezentującej ugrupowanie Centrum. Wcześniej, we wtorek, sejmowa komisja ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa negatywnie zaopiniowała ten wniosek, co sugeruje, że minister ma szanse na utrzymanie stanowiska. Sytuacja jest jednak skomplikowana przez fakt, że Paulina Hennig-Kloska niedawno opuściła Polskę 2050, by współtworzyć klub Centrum. W związku z tym niektórzy posłowie Polski 2050 nie wykluczyli możliwości zagłosowania za jej odwołaniem. Na te doniesienia zareagował premier Donald Tusk, który jasno postawił sprawę: "Jak się okaże, że nie jesteście z nami, to się pożegnamy", co podkreśla znaczenie spójności w koalicji rządzącej.

Czy koalicja przetrwa?

W badaniu United Surveys dla Wirtualnej Polski zadano respondentom pytanie, czy ich zdaniem koalicja rządowa przetrwa do końca kadencji, pomimo obecnych napięć. Ogółem 61 proc. uczestników badania odpowiedziało twierdząco, z czego 18,9 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie tak", a 42,1 proc. "raczej tak". Rozpadu koalicji spodziewa się 25,7 proc. badanych. W tej grupie 4,7 proc. odpowiedziało "zdecydowanie nie", a 21 proc. "raczej nie". 13,3 proc. respondentów nie miało zdania w tej sprawie.

Opinie wśród różnych elektoratów

Co ciekawe, optymizm co do trwałości koalicji jest widoczny zarówno wśród zwolenników rządu, jak i opozycji. Wśród zwolenników koalicji rządzącej (KO, PSL, Lewica, Polska 2050) 32 proc. uważa, że koalicja "zdecydowanie tak" przetrwa, a 42 proc. "raczej tak". Jedynie 21 proc. wyraża obawy, że "raczej nie" przetrwa, a 0 proc. jest "zdecydowanie" przeciwnego zdania. 5 proc. nie miało zdania. Wyborcy opozycji (PiS, Konfederacja, Razem, Konfederacja Korony Polskiej) odpowiadali następująco: 14 proc. uważa, że koalicja "zdecydowanie tak" przetrwa, a 46 proc. "raczej tak". 19 proc. sądzi, że "raczej nie", a 8 proc. "zdecydowanie nie". Wśród zwolenników Konfederacji (obu) 9 proc. uważa, że rząd "zdecydowanie" przetrwa, a 65 proc. "raczej". 20 proc. "raczej" spodziewa się jego upadku. 6 proc. wyborców Konfederacji nie ma zdania. Wyniki badania wskazują na powszechne przekonanie w społeczeństwie, że obecna koalicja rządząca, mimo wewnętrznych sporów i wyzwań, utrzyma się do końca kadencji.

Czy Paulina Hennig-Kloska jest dobrym ministrem klimatu i środowiska?
