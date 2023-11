Spory problem Kaczyńskiego. Posłowie mogą się zbuntować

Prawo i Sprawiedliwość co prawda wygrało wybory do Sejmu, ale będzie musiało oddać władzę, ponieważ zdobyło zbyt małą liczbę mandatów. Partia wciąż usiłuje jednak zbudować większość i Mateusz Morawiecki otrzymał misję stworzenia rządu. Jednak przesądzone jest, że to Donald Tusk otrzyma wkrótce szansę na zbudowanie większości i wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że to opozycja przejmie władzę. Tymczasem ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego próbuje się otrząsnąć i wyciągnąć wnioski przed zbliżającymi się wyborami do samorządów oraz do europarlamentu. Stanowisko stracił Krzysztof Sobolewski, który przestał być sekretarzem partii, a Mariusz Błaszczak będzie kierował klubem parlamentarnym w Sejmie. Jarosław Kaczyński musi jednak uważać na wewnętrzne podziały oraz na ewentualne odejścia z partii. Jak informuje Gazeta.pl, posłowie związani z Pawłem Kukizem, wciąż zastanawiają się, czy powinni dołączyć do klubu parlamentarnego PiS. Politycy chcieliby bowiem poparcia ich postulatów oraz dodania do nazwy klubu słowa Zjednoczona Prawica. - Chcemy wiedzieć, że wchodząc do klubu Zjednoczonej Prawicy, pozostaniemy Kukiz’15. Dyskutujemy, czy nie będzie nam lepiej samemu - stwierdziła osoba, która blisko współpracuje z Pawłem Kukizem.

W naszej galerii możesz zobaczyć, jak wygląda żona Pawła Kukiza

Quiz. Co wiesz o wyborach parlamentarnych? Bez 5/10 lepiej nie głosuj! Pytanie 1 z 10 Kto może wziąć udział w wyborach parlamentarnych? Osoby pełnoletnie, osoby z obywatelstwem polskim i obywatele Unii Europejskiej, którzy na stałe mieszkają w Polsce Osoby, które ukończyły 16. rok życia, osoby urodzone na terenie Polski i posiadające polski paszport Osoby pełnoletnie, obywatele Polski i osoby, które same nie są kandydatami Dalej