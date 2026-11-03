Spór o Trybunał Konstytucyjny. W Platformie rosną obawy o polityczne koszty

Pod koniec października 2026 roku zaostrzył się spór o kierownictwo Trybunału Konstytucyjnego

Joanna Miziołek mówiła o niepokoju w Platformie Obywatelskiej po wydarzeniach wokół Trybunału

Dziennikarka przytoczyła krążące w Platformie spekulacje o możliwym wyjeździe Donalda Tuska do Brukseli

Eliza Olczyk oceniła, że konflikt może zbliżyć do siebie ugrupowania prawicowe

Spór o Trybunał Konstytucyjny zaostrza konflikt polityczny

Pod koniec października 2026 roku doszło do gwałtownego sporu o kontrolę nad Trybunałem Konstytucyjnym. Według relacji mediów sędzia Anna Korwin‑Piotrowska, mająca najdłuższy staż sędziowski, ogłosiła przerwę w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i jego zastępcy Bartłomieja Sochańskiego. Następnie podjęła próbę przejęcia kierownictwa nad instytucją.

Przed siedzibą Trybunału pojawiła się policja. Media publikowały nagrania sporu i przepychanek przy wejściu do budynku. Prezydent Karol Nawrocki przerwał podróż zagraniczną, wrócił do kraju i zwołał pilne konsultacje. Sprawa pozostaje przedmiotem ostrego sporu prawnego oraz politycznego.

Rząd Donalda Tuska przedstawiał te działania jako próbę przywrócenia praworządności. Przeciwnicy rządu i część sędziów kwestionowali ich legalność, nazywając je próbą przejęcia instytucji. Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek skierował też wnioski o uchylenie immunitetów członkom kierownictwa TK.

Niepokój w Platformie po sporze o Trybunał

W „Niedyskretnie o politykach” Joanna Miziołek powiedziała, że rozmawiała z politykiem dobrze znającym Donalda Tuska. Z tej relacji wynikało, że po wydarzeniach wokół Trybunału politycy Platformy Obywatelskiej intensywnie kontaktowali się ze sobą i uznawali sytuację za poważny problem dla obozu rządzącego.

W rozmowach miały też krążyć spekulacje o ewentualnym wyjeździe premiera do Brukseli i staraniach o immunitet. Miziołek podkreślała, że sama z niedowierzaniem przyjęła informację o takich nastrojach. Jej rozmówcy obawiali się, że polityczne koszty działań rządu poniosą przede wszystkim inni członkowie koalicji.

Według relacji Miziołek część polityków Platformy uznawała działania wokół Trybunału za niepotrzebne. Jej rozmówcy twierdzili, że do podjęcia tych działań Tuska przekonali Waldemar Żurek i środowiska, dla których przywracanie praworządności jest najważniejsze. Są to relacje i oceny pochodzące od rozmówców dziennikarki.

Powrót prezydenta zadziałał na jego korzyść

Zdaniem Miziołek na wydarzeniach wizerunkowo skorzystał Karol Nawrocki. Powołując się na Res Futurę, mówiła, że w piątek 89 proc. komentarzy dotyczących prezydenta miało pozytywny wydźwięk. Jej zdaniem nagrania z powrotu głowy państwa, przejścia przez policyjny kordon i wejścia do siedziby Trybunału działały na korzyść prezydenta, a na niekorzyść rządu.

Miziołek relacjonowała też, że osoby związane z rządem mogły zakładać, iż okres Wszystkich Świętych i zagraniczna podróż prezydenta ograniczą zainteresowanie sprawą. Tego scenariusza nie potwierdzono oficjalnie.

Czy spór zbliży do siebie prawicę? Napięcia w koalicji rosną

Eliza Olczyk podkreślała, że to jej własne wrażenie, ale oceniła, iż obecność Nawrockiego w Trybunale i jego późniejsze rozmowy z politykami prawicy mogą ułatwić porozumienie między tymi środowiskami. Nie przesądzała, że powstanie wspólna lista wyborcza. Zauważyła jednak, że dwa bloki prawicowe rywalizujące z obozem skupionym wokół Tuska mogłyby stanowić dla premiera poważne wyzwanie w wyborach.

W relacji Miziołek napięcia miały narastać także w koalicji rządzącej. Politycy PSL i Polski 2050 mieli nie wiedzieć wcześniej o planowanych działaniach wokół TK. Władysław Kosiniak-Kamysz, a prawdopodobnie także Szymon Hołownia, mieli oczekiwać politycznego resetu, podczas gdy Tusk pozostawał nieustępliwy.

Dalszy przebieg konfliktu zależy m.in. od decyzji podejmowanych w Trybunale, losu wniosków o uchylenie immunitetów i wyników konsultacji zwołanych przez prezydenta. Spór przyciągnął już uwagę mediów w kraju i za granicą, ale jego rozstrzygnięcie prawne wciąż jest niepewne.

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