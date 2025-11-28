Specjalny odcinek "Dudek o polityce". Widzowie dzwonili z pytaniami na żywo

bullety

Jubileuszowy odcinek programu "Dudek o polityce"

Jubileuszowy odcinek programu Super Expressu "Dudek o polityce" rozpoczął się od rekomendacji nowej książki prof. Antoniego Dudka "Dudek o historii. Politycy XX wieku". Książka zawiera 14 szkiców o politykach (od Józefa Piłsudskiego po Andrzeja Leppera) i koncentruje się na mechanizmach władzy. Jak stwierdził Profesor Dudek, „prawdziwym bohaterem tej książki jest władza i to jaką cenę się płaci za chęć jej zdobycia sprawowania i co się często dzieje z kimś kto tą władzę traci”.

Następnie rozpoczął się standardowy przegląd tygodnia, w którym poruszono m.in. wpis instytutu Yad Vashem, według którego "Polska była pierwszym krajem, w którym Żydzi zostali zmuszeni do noszenia charakterystycznej odznaki, mającego na celu odizolowanie ich od okolicznej ludności".

- Oczywiste jest, że trzeba było przeciwko temu zaprotestować i polska dyplomacja to zrobiła. To co jest w tej sprawie najsmutniejsze, to nie ten wpis, tylko to co nastąpiło później - szef Yad Vashem [...] konsekwentnie twierdzi, że ten wpis jest poprawny. Tymczasem wystarczyło dopisać "w okupowanej przez Niemców Polsce" i nie byłoby cienia wątpliwości - powiedział prof. Antoni Dudek.

W omówieniu omówiono także orędzie nowego marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, który zapowiedział stosowanie "marszałkowskiego weta". Prof. Antoni Dudek nazwał takie określenie "patologią", wynikającą z niedoskonałości regulaminu sejmowego, umożliwiającą istnienie „zamrażarki legislacyjnej”. W kontekście obecnej kohabitacji między prezydentem Karolem Nawrockim a premierem Donaldem Tuskiem, ten konflikt będzie się nasilał, gdyż „prawda jest taka że tu każdy z nich chce tego drugiego zniszczyć politycznie”. Jako przykład podano weta Nawrockiego w sprawie ordynacji wyborczej (w kwestii głosowania korespondencyjnego) oraz fundacji rodzinnych.

Prof. Dudek skomentował także wyrok TSUE dot. małżeństw jednopłciowych, oraz kwestie planu pokojowego dla Ukrainy. Zapraszamy do obejrzenia całego programu.

Pytania na żywo do prof. Antoniego Dudka

Sesja pytań na żywo zainaugurowana została telefonem od pana Dawida z Bielska-Białej, który zadał dwa kluczowe pytania. Pierwsze dotyczyło szans polityka głoszącego przed wyborami konieczność cięć budżetowych, szczególnie w obszarze wydatków społecznych. Profesor Dudek stanowczo odpowiedział, że takie działanie jest równoznaczne z porażką wyborczą, mówiąc: „jeśli którakolwiek z dużych partii zaryzykuje ogłoszenie przed wyborami że po wyborach przeprowadzi cięcia wydatków społecznych niewątpliwie odbierze sobie sporo głosów czyli raczej wyborów nie wygra”.

Drugie pytanie widza dotyczyło sankcji dla Gwinei-Bissau w związku z przewrotem wojskowym w tym kraju. Profesor Dudek uznał, że kwestia ta jest „nieistotna dla polskiej polityki zagranicznej”, ponieważ Polska musi skupić się na poważniejszych zagrożeniach, takich jak wojna hybrydowa z Rosją i wojna na Wschodzie.

Zapraszamy do obejrzenia całego programu.