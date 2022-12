i Autor: Sebastian Wielechowski/SUPER EXPRESS Jarosław Kaczyński

Partię rządzącą od władzy dzieli przepaść

Sondaż: Wyniki nie ucieszą Kaczyńskiego. Tylu mandatów zabrakłoby do władzy

Dla Prawa i Sprawiedliwości wyniki najnowszego sondażu poparcia politycznego to kubeł zimnej wody. Z badania United Surveys wynika, że partia rządząca może liczyć na pierwsze miejsce w zestawieniu pod względem poparcia. Nijak jednak nie przekłada się to na sprawowanie rządów. Prawicowej formacji zabrakłoby sporo mandatów do sprawowania stabilnej władzy.