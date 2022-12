Kaczyński zapytany o Kurskiego. Jasna odpowiedź

Jacek Kurski był szefem TVP do września 2022 roku prawie nieprzerwanie od stycznia 2016 roku. Jedyna krótka przerwa przypadła na okres marzec-sierpień 2020 roku. Kurski 5 września 2022 został odwołany przez Radę Mediów Narodowych ze stanowiska prezesa TVP: - Potwierdzam, że w wyniku decyzji mojego środowiska politycznego, w porozumieniu ze mną przestałem być Prezesem TVP. Wiem, że przede mną kolejne wyzwania – oświadczył wtedy na Twitterze Jacek Kurski. Od razu zaczęto spekulować, co dalej z Kurskim. Mówiono choćby o tym, że może trafić do Ministerstwa Kultury. Jak to jednak było?

Temat Kurskiego pojawił się w czasie wywiadu prezesa Prawa i Sprawiedliwości na antenie Radia Wrocław. Kaczyński zapytany o byłego szefa TVP odparł: - Ja miałem kilka pomysłów, ale w tym największy jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz. Dopytany, czy w takim razie to Kurski nie chciał z tych pomysłów skorzystać, prezes PiS odparł: - Dotychczasowe propozycje potraktował jako trudne dla niego do przyjęcia.

Dziennikarz zapytał więc Kaczyńskiego, czy w takim razie Kurski chciał być np. wicepremierem: - Nie, nie, nie. To są bajki medialne. Chociaż miał propozycję rządową, ale uznał, że to nie jest dla niego sprawa interesująca - skwitował Kaczyński.

Kim jest Jacek Kurski?

Przypomnijmy, że Jacek Kurski ostatnio był prezesem Telewizji Polskiej. Wcześniej działał w polityce, był posłem i europosłem, tworzył kampanie wyborcze. Przed laty pracował też jako dziennikarz. Był też działaczem opozycji w latach PRL.

