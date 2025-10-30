Sondaż, który zmienia wszystko. Konfederacja niezbędna do stworzenia rządu?

Konfederacja rośnie w siłę, niemal połowa Polaków (47,1 proc.) popiera jej udział w rządzie po wyborach w 2027 r.

24,3 proc. ankietowanych chce koalicji Konfederacja + PiS, a 12 proc. widzi sojusz z Koalicją Obywatelską.

37 proc. badanych sprzeciwia się udziałowi Konfederacji w rządzeniu, a 15,9 proc. nie ma zdania.

Przemysław Wipler zapowiedział: „Nie wejdziemy do koalicji z nikim, kto nie da nam premiera.”

Konfederacja gra o całą pulę

Według sondażu przeprowadzonego 28–29 października 2025 r. na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków, 47,1 proc. ankietowanych popiera udział Konfederacji w rządzeniu. 37 proc. badanych jest przeciw, a 15,9 proc. nie ma zdania.

Najczęściej wskazywanym wariantem jest koalicja Konfederacji z Prawem i Sprawiedliwością, ten scenariusz popiera 24,3 proc. respondentów. Znacznie mniej, bo 12 proc., wyobraża sobie wspólne rządy Konfederacji i Koalicji Obywatelskiej. Kolejne 10,8 proc. wskazuje inne konfiguracje np. rząd mniejszościowy Konfederacji wspierany przez jedną z dużych partii.

Wipler: „Wejdziemy do rządu tylko, jeśli dostaniemy premiera”

Pilne! Zamknięto dwa lotniska w Polsce i wprowadzono alarm w przestrzeni powietrznej

Sondaż zbiega się w czasie z głośną deklaracją Przemysława Wiplera, posła Konfederacji. W Radiu Zet powiedział wprost:

– Nie wejdziemy do koalicji z nikim, kto nam nie da premiera. To zdanie doskonale oddaje strategię ugrupowania, które po latach marginalizacji, chce „grać o całą pulę”. Mentzen i Bosak celują w scenariusz, w którym to ich partia stanie się języczkiem u wagi, a jej liderzy będą rozdawać stanowiska w nowym rządzie.

Kto popiera taki scenariusz?

Analiza wyników pokazuje wyraźne różnice między grupami społecznymi:

zwolennikami koalicji Konfederacja + PiS są najczęściej osoby z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym (33,3 proc.) oraz ci, którzy zarabiają powyżej 7 tys. zł netto (30,7 proc.),

za wariantem Konfederacja + Koalicja Obywatelska opowiadają się osoby z dochodami 5–7 tys. zł netto (15,1 proc.) oraz najlepiej zarabiający (14,9 proc.),

największy sprzeciw wobec współrządzenia Konfederacji odnotowano w miastach liczących 200–499 tys. mieszkańców – aż 56,9 proc. ich mieszkańców nie chce takiego rządu.

Bez Konfederacji nie będzie rządu

Z arytmetyki politycznej wynika jasno: ani PiS, ani KO nie są dziś w stanie samodzielnie stworzyć większości parlamentarnej. Każdy scenariusz powyborczy prowadzi do Mentzena i Bosaka. To tłumaczy, dlaczego ugrupowanie stawia coraz ostrzejsze warunki i kreuje wizerunek siły „niezależnej od układu PO–PiS”.

Polityczna układanka po 2027 r.

Jeśli sondaże się potwierdzą, po wyborach 2027 r. Konfederacja stanie się niezbędnym koalicjantem, bez którego nikt nie zbuduje rządu. W praktyce oznacza to, że zarówno Jarosław Kaczyński, jak i Donald Tusk będą musieli rozmawiać z Mentzena z pozycji potrzebujących partnerów.

To z kolei tworzy zupełnie nową rzeczywistość polityczną, w której ugrupowanie, dotąd uznawane za niszowe, może stać się języczkiem u wagi i realnym decydentem o kierunku polskiej polityki.

Sondaż SW Research: metodologia

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 28–29 października 2025 r. metodą CAWI (Computer-Assisted Web Interview) na ogólnopolskim panelu internetowym SW Panel. Próba objęła 826 dorosłych osób, reprezentatywnych pod względem płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.

Poniżej galeria zdjęć: Jak się zmieniał Sławomir Mentzen

Express Biedrzyckiej - WSTĘP Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.