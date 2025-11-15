Sondaż IPSOS: Czy koalicja rządząca powinna iść do wyborów razem? Polacy podzieleni

Większość Polaków (41%) sprzeciwia się wspólnej liście koalicji rządzącej w wyborach, podczas gdy 34% ją popiera.

Aż 25% respondentów nie ma zdania w tej kwestii, co czyni ich kluczowymi dla ostatecznego rozstrzygnięcia.

Sondaż IPSOS, przeprowadzony w dniach 28-29 października, pokazuje podział opinii na temat strategii wyborczej obecnej koalicji.

Wyniki wskazują na silne przekonanie części społeczeństwa, że partie powinny zachować swoją tożsamość i startować oddzielnie.

Sondaż IPSOS: Podział opinii w sprawie wspólnej listy koalicji rządzącej

W sobotę, 15 listopada 2025 roku, za pośrednictwem portalu TVP Info, opublikowano wyniki najnowszego sondażu przeprowadzonego przez pracownię IPSOS. Tematem badania była kwestia potencjalnego startu obecnej koalicji rządzącej – Koalicji Obywatelskiej, PSL, Polski 2050 oraz Lewicy – z jednej, wspólnej listy w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Pytanie to, kluczowe dla strategii opozycji, wywołało gorącą dyskusję w przestrzeni publicznej.

Przeciwnicy wspólnej listy w przewadze

Zgodnie z wynikami sondażu, inicjatywa stworzenia wspólnej listy wyborczej przez ugrupowania tworzące obecną koalicję rządzącą spotyka się z większym oporem niż poparciem. Aż 41 proc. respondentów wyraziło sprzeciw wobec takiego rozwiązania. Szczegółowa analiza danych wskazuje, że 23 proc. badanych jest „zdecydowanie” przeciwnych, a 18 proc. „raczej” przeciwnych. Te liczby świadczą o silnym przekonaniu części społeczeństwa, że poszczególne partie powinny startować oddzielnie, prezentując swoje własne programy i tożsamości.

Zwolennicy wspólnego frontu

Po drugiej stronie barykady znajdują się zwolennicy idei wspólnej listy, stanowiący 34 proc. badanych. W tej grupie 19 proc. uważa, że koalicja rządząca „raczej” powinna pójść do wyborów razem, a 15 proc. jest „zdecydowanie” przekonanych o słuszności takiego rozwiązania. Argumentem przemawiającym za wspólnym startem jest przede wszystkim zwiększenie szans na pokonanie głównego rywala politycznego oraz uniknięcie rozproszenia głosów.

Niezdecydowani – klucz do rozstrzygnięcia?

Istotną grupę stanowią osoby niezdecydowane, które nie mają jednoznacznej opinii w tej sprawie. Ich odsetek wynosi 25 proc. To właśnie te osoby mogą odegrać kluczową rolę w ostatecznym rozstrzygnięciu kwestii wspólnej listy. Ich preferencje, które mogą się kształtować pod wpływem dalszej debaty publicznej i kampanii wyborczej, mogą przechylić szalę na jedną ze stron.

Metodologia badania

TVP Info poinformowało, że sondaż IPSOS został przeprowadzony w dniach 28 i 29 października bieżącego roku. Badanie objęło ogólnopolską reprezentatywną próbę 1000 dorosłych Polaków. Do zbierania danych wykorzystano dwie metody: CATI (wywiady telefoniczne) oraz CAWI (ankiety internetowe). Zastosowanie obu metod miało na celu zapewnienie jak największej reprezentatywności i wiarygodności wyników.

Implikacje dla przyszłości koalicji rządzącej

Wyniki sondażu IPSOS stanowią istotny sygnał dla ugrupowań tworzących obecną koalicję rządzącą. Wyraźny podział opinii wśród wyborców co do kwestii wspólnej listy stawia przed nimi trudne wyzwanie strategiczne. Decyzja o tym, czy pójść do wyborów razem, czy oddzielnie, będzie miała fundamentalne znaczenie dla ich szans na sukces.

Potencjalne scenariusze

W przypadku podjęcia decyzji o wspólnym starcie, kluczowe będzie wypracowanie spójnego programu i przekonanie wyborców o jedności koalicji. Z kolei w przypadku oddzielnego startu, istotne będzie uniknięcie wzajemnej rywalizacji i skoncentrowanie się na atakowaniu głównego przeciwnika politycznego.

