Kaczyński wychwala prezydenta Nawrockiego. „100 dni spełnionych obietnic”

„100 dni Prezydenta to 100 dni spełnionych obietnic” – pisze Kaczyński.

Prezes PiS twierdzi, że zwycięstwo Nawrockiego „zatrzymało zło rządu Tuska”.

Według niego prezydent jest „niezwykle aktywny na arenie międzynarodowej”.

Wśród sukcesów wymienia: 11 projektów ustaw i zablokowanie kontrowersyjnych przepisów.

Wpis ma wyraźnie polityczny ton i jest najmocniejszą pochwałą Nawrockiego od objęcia urzędu.

Kaczyński: „Zwycięstwo Nawrockiego dało Polakom nadzieję”

Jarosław Kaczyński zaczął wpis od jednoznacznej oceny pierwszych miesięcy prezydentury:

„100 dni Prezydenta to 100 dni spełnionych obietnic. Zwycięstwo Karola Nawrockiego dało Polakom nadzieję, że da się zatrzymać zło, jakim jest rząd Tuska” – napisał prezes PiS.

To jedno z najsilniejszych dotychczasowych politycznych uderzeń w stronę gabinetu Donalda Tuska, połączone z równoczesnym wyniesieniem Nawrockiego na kluczowego aktora sceny politycznej.

„Mamy dobrego Prezydenta”. Kaczyński chwali aktywność Nawrockiego

W dalszej części lider PiS stawia nowemu prezydentowi bardzo wysoką ocenę:

„Mamy dobrego Prezydenta, niezwykle aktywnego także na arenie międzynarodowej, którego drogowskazem zawsze jest interes naszej Ojczyzny” – podkreślił Kaczyński.

Wśród sukcesów pierwszych 100 dni wskazał:

„Ciężka praca w kampanii i ciężka praca od pierwszego dnia prezydentury przynoszą efekty: 11 projektów ważnych ustaw oraz zablokowanie złych przepisów, które chciał przyjąć rząd”.

To jasny sygnał polityczny, że prezes PiS widzi w Nawrockim nie tylko głowę państwa, ale także najważniejszą przeciwwagę dla koalicji rządzącej.

11 ustaw i weto wobec „złych przepisów”. Polityczny przekaz dnia

Wpis Kaczyńskiego wpisuje się w narrację PiS o „aktywnej prezydenturze”, która ma równoważyć działania rządu Donalda Tuska. Sam prezes podkreśla dwa filary:

projekty ustaw wysyłane przez prezydenta,

blokowanie ustaw rządu, które PiS uważa za szkodliwe.

To pierwszy tak mocny sygnał obozu byłej władzy, że Nawa­rocki jest realnym gwarantem utrzymywania politycznej równowagi, a nie tylko symbolicznym prezydentem.

Co oznacza ten wpis? Mocny sygnał w stronę elektoratu PiS

Wpis Kaczyńskiego ma podwójny charakter:

Wyraźne wsparcie dla Nawrockiego, przedstawienie go jako skutecznego, aktywnego i „propaństwowego” prezydenta.

Atak w stronę rządu, wskazanie na „zło rządu Tuska” i podkreślenie, że jedynym hamulcem dla tych działań jest Pałac Prezydencki.

W kontekście 100 dni urzędowania przekaz jest prosty: prezydent działa, rząd szkodzi i tylko prezydent może go powstrzymać.

