Smutne wieści z Kancelarii Prezydenta. Odchodzi Jakub Kumoch

Jakub Kumoch objął posadę szefa Biura Polityki Międzynarodowej 12 lipca 2021 roku. W czwartek, 12 stycznia, postanowił odejść. - Wizyta we Lwowie była zaplanowana jako mój ostatni projekt w służbie dla Pana Prezydenta. Dziś na własną prośbę, za zgodą Szefa i zgodnie z naszymi ustaleniami sprzed paru miesięcy, po półtora roku bardzo intensywnej pracy kończę sprawowanie funkcji Sekretarza Stanu i Szefa Biura Polityki Międzynarodowej – napisał na Facebooku. Warto przypomnieć, że to między innymi Jakub Kumoch był odpowiedzialny z rozmowy, jakie odbywa prezydent. W listopadzie 2022 roku doszło zaś do wpadki, kiedy to Andrzej Duda dał się nabrać rosyjskim pranksterom, podającym się za prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Pojawiły się plotki, jakoby karą za błąd miało być zwolnienie osób odpowiedzialnych za błąd. Aby ukrócić te spekulacje, Jakub Kumoch przedstawił powód swojej rezygnacji. Jak się okazało, już w październiku 2022 roku w czasie wizyty na Malcie poprosił Andrzeja Dudę o możliwość powrotu do służby zagranicznej. Konieczne było jednak zorganizowanie wyjazdu prezydenta do Lwowa oraz znalezienie następcy. - Wspieranie Rzeczypospolitej w pierwszych miesiącach wojny i udział w kształtowaniu relacji polsko-ukraińskich były dla mnie zaszczytem. Niestety sytuacja rodzinna i permanentna rozłąka z najbliższymi, okazały się dla mnie i moich dzieci sprawą nie do przezwyciężenia. Nie udało mi się jej rozwiązać i musiałem dokonać wyboru między obecnym obowiązkiem wobec Państwa oraz byciem ojcem. Ufam, że właściwego wyboru – opisał Jakub Kumoch. Na koniec podziękował prezydentowi i swoim współpracownikom oraz wyraził nadzieję, że niedługo zostaną mu powierzone nowe, odpowiedzialne zadania.

