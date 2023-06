Smutne wieści dla Dudy. Wielki cios

Profesor Rychard o wejściu Kaczyńskiego do rządu. "Wątpię, żeby to było skuteczne"

Andrzej Duda w 2020 roku wygrał wybory prezydenckie z Rafałem Trzaskowskim niewielką różnicą głosów. Urzędujący prezydent zdobył około 400 tysięcy głosów więcej niż jego przeciwnik i rozpoczął drugą kadencję. Po blisko trzech latach od tamtych wyborów i około dwóch latach do końca drugiej kadencji, głowa państwa notuje wielki spadek notowań, najniższy od stycznia 2022 roku. - Jak zauważa CBOS, notowania prezydenta Andrzeja Dudy są najsłabsze od stycznia ubiegłego roku. Prezydentowi ufa 47 proc. ankietowanych (o 7 punktów proc. mniej niż w maju), nieufność deklaruje 42 proc. respondentów (o 7 punktów proc. więcej niż miesiąc temu) - czytamy w PAP. Prawdopodobnie prezydent płaci tym samym cenę za podpisanie ustawy o powołaniu komisji ds. zbadania rosyjskich wpływów w Polsce, zwanej również jako lex Tusk. Co do przepisów bardzo wiele wątpliwości mieli prawnicy oraz politolodzy, który wskazywali na jej niekonstytucyjne zapisy. Andrzej Duda po kilku dniach wysłał do Sejmu projekt nowelizacji ustawy.

Andrzej Duda zdecydował ws. lex Tusk! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.