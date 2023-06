Andrzej Duda wrócił z Kijowa. Ważne słowa

Wizyta Andrzeja Dudy na Ukrainie do samego końca była owiana tajemnicą. Wszystko oczywiście ze względów bezpieczeństwa; informacja o spotkaniu prezydentów Polski i Ukrainy została podana, gdy Andrzej Duda znajdował się już na terytorium zaatakowanego kraju. Podczas rozmów poruszono najnowsze wydarzenia w Rosji, bunt Prigożyna, niepewną sytuację na Białorusi oraz wieści z frontu. Andrzej Duda po powrocie do Polski chwilę rozmawiał z dziennikarzami. - Prowadziłem bardzo ważne rozmowy polityczne także o tym, co szczyt NATO przyniesie Ukrainie. Omówiliśmy wiele ważnych kwestii dla naszej współpracy, także związanych z przyszłą odbudową Ukrainy. Mam nadzieję, że przez te ostatnie dni, które pozostały nam do szczytu NATO, będą na pewno jeszcze trwały konsultacje międzynarodowe - ocenił polski prezydent.

