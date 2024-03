Smutne doniesienia o Ziobrze. Polityk Suwerennej Polski ujawnia, jak wygląda kontakt z szefem. Nie brzmi to dobrze

Kwaśniewski mówi o Putinie. Alarmujące słowa, jeśli prezydent Rosji to zobaczy, "to się nie zatrzyma"

Kilka dni temu Zbigniew Ziobro po raz pierwszy odezwał się od wielu tygodni i na platformie X umieścił wpis poświęcony niedawno zmarłej wybitnej lekarce oknolożce, która go leczyła: - Nie mogę dzisiaj wziąć udziału w ostatnim pożegnaniu Śp. Pani Profesor Elżbiety Starosławskiej. Nie pozwala na to mój stan zdrowia. Ale chciałbym chociaż tutaj złożyć jej rodzinie i wszystkim bliskim wyrazy najgłębszego współczucia - napisał.

Wiele osób zastanawia się też nad tym, jak w takim razie funkcjonuje Suwerenna Polska bez szefa. Przez natemat.pl zapytany o to został jeden z ważnych polityków partii, który przyznał, że niestety, chociaż wszystko idzie do przodu, to jednak bywają sprawy, które coraz trudniej się załatwia: Partia funkcjonuje. Oczywiście w ograniczonym zakresie jesteśmy w stanie podejmować kierunkowe decyzje. Ale one, jak udział w wyborach samorządowych z PiS, były podjęte jeszcze wtedy, gdy szef był zdrowy. I teraz bez jego fizycznej obecności, realizujemy to, co założyliśmy wcześniej. Ale z biegiem czasu jest to coraz trudniejsze, bo coraz więcej jest decyzji, do których trzeba się odnosić w długofalowy sposób. I z biegiem czasu trudniej nam się funkcjonuje, bo wiele rzeczy zmienia się dookoła - komentuje i dodaje, że tak długo trwa współpraca z Ziobrą, że wiele rzeczy wiadomo, jak prowadzić.

Jacek Ozdoba, rzecznik Suwerennej Polski w rozmowie z natemat.pl wyjaśnił, że jeśli chodzi o kontakt z Ziobrą to: - Jest z nim ograniczony kontakt. Z uwagi na stan zdrowia nie ma możliwości stałych, codziennych rozmów. Najważniejsze jest teraz zdrowie pana ministra - podkreślił. Także inni politycy Suwerennej Polski zabrali głos na temat kontaktów z szefem. Maria Kurowska przyznała, że jeśli się do niego odzywa to pisząc mu życzenia zdrowia i dodaje: - Ale nie chcę z nim rozmawiać, bo nie wiem, w jakim jest stanie, może by się krępował, może jest w trakcie zabiegu. Rzadko odpisuje, ale widzę, że odczytał wiadomość - przyznała posłanka.

