Padły znamienne słowa! Wzruszające wyznanie posła od Ziobry

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro choruje na nowotwór przełyku. Przechodzi chemioterapię, ale czeka także na operację. Polityk od zeszłego roku nie wypowiadał się publicznie, ale całkiem niedawno zrobił wyjątek. 4 marca, odeszła prof. dr hab. n. med. Elżbieta Starosławska – lekarka i onkolożka oraz dyrektorka Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie. Jak informowała Suwerenna Polska, Starosławska ratowała życie Ziobrze, dlatego polityk podzielił się osobistym wpisem w mediach społecznościowych, informując, że nie może wziąć udziału w jej pogrzebie. – Nie mogę dzisiaj wziąć udziału w ostatnim pożegnaniu Śp. Pani Profesor Elżbiety Starosławskiej. Nie pozwala na to mój stan zdrowia. Ale chciałbym chociaż tutaj złożyć jej rodzinie i wszystkim bliskim wyrazy najgłębszego współczucia – pisał Ziobro na platformie „X”. – Nigdy nie zapomnę tego, co zrobiła dla mnie i tysięcy pacjentów Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukl – dodał.

Do wpisu odniósł się poseł Suwerennej Polski Michał Woś. – Szlachetny lekarz, wspaniała, mądra kobieta. Wieczny Jej odpoczynek – napisał pod wpisem swojego szefa. Postanowił też dodać mu otuchy i skierował w stronę Ziobry słowa pełne wsparcia do walki w chorobą. – A Ty Szefie wygraj swoją walkę i wracaj do nas jak najszybciej! Jesteś potrzebny swojej rodzinie i Polsce! – oznajmił Woś.

– Panu Ziobro życzę zdrowia. Ale Polskę niech już zostawi w spokoju i zajmie się rodziną. Rodzina jest najważniejsza – ktoś napisał.

– Panie Ziobro! Wielki szacunek dla Pana. Życzę szybkiego powrotu do zdrowia. Będzie co naprawiać w naszej Ojczyźnie – padł komentarz.

