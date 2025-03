i Autor: MAREK KUDELSKI / SUPER EXPRESS, Prokuratura Okręgowa w Warszawie

O co chodzi?

Śmierć Barbary Skrzypek. Zauważono poważny brak w protokole z przesłuchania

Trzy dni dni po swojej wizycie w prokuraturze zmarła Barbara Skrzypek. Wywołało to falę spekulacji oraz oskarżeń ze strony polityków PiS. Prokuratura Okręgowa w Warszawie we wtorkowe popołudnie podjęła decyzję o opublikowaniu protokołu z przesłuchania. Dziennik ""Rzeczpospolita" zwrócił uwagę na wątpliwość, która pojawia się w odniesieniu do tegoż!