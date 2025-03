- Jest mi naprawdę niezmiernie przykro, że doszło do tej sytuacji. Jestem również człowiekiem [...]. Wykorzystywanie śmierci w bardzo instrumentalny sposób przez osoby publiczne, nieposzanowanie jej śmierci, jest dla mnie skandaliczne, obrzydliwe, graniem i tańcem na trumnie pani Barbary Skrzypek. To była naprawdę ujmująca osoba. Ci wszyscy, którzy znali ją o wiele lepiej, nie jestem w stanie jako człowiek wytłumaczyć sobie, jakiego rodzaju niskie pobudki kierują nimi, by wykorzystywać tę śmierć w sposób tak instrumentalny - oświadczyła - komentowała prok. Ewa Wrzosek w poniedziałek.