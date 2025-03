Nocna Zmiana 19.03.2025

W środę o godz. 21 wystartował program "Nocna Zmiana", który prowadzą Kamila Biedrzycka i Mirosław Oczkoś. W programie jak zwykle poruszono rozmaite sprawy bieżące. W tym odcinku wiele czasu poświecono sprawie śmierci Barbary Skrzypek, bliskiej współpracownicy Jarosława Kaczyńskiego i sprawie prokurator Ewy Wrzosek. Barbara Skrzypek zmarła kilka dni po przesłuchaniu przez prokurator Wrzosek w sprawie spółki Srebrna i tzw. dwóch wież w Warszawie. Przyczyną śmierci miał być rozległy zawał serca. Na prokurator Wrzosek wylała się fala hejtu. Wielu oskarża ją o to, że poprzez prowadzenie stresującego przesłuchania mogła przyczynić się do śmierci bliskiej współpracownicy Kaczyńskiego. Sprawa wywołała sporo emocji także u widzów programu "Nocna Zmiana", którzy to swoje opinie burzliwie wyrażali na czacie.

W programie nawiązane także do polityki zagranicznej i budowy Tarczy Wschód. Jak to w "Super Expressie", nie obyło się bez poruszenia kwestii emerytur i podniesienia wieku emerytalnego. Nawiązano także do nadchodzących wyborów i kandydatów startujących w wyborach prezydenckich. Ciekawostką było zaprezentowanie wywiadu z Karolem Nawrockim jako tworzącym pod pseudonimem i ukrywającym swą tożsamość pisarzem...Nawiązano także do słynnej już ucieczki Sławomira Mentzena.

Kolejny odcinek programu "Nocna Zmiana" wyjątkowo za dwa tygodnie.

