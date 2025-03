Nocna zmiana: Biedrzycka i Oczkoś komentują [12.03.]

W każdą środę, o godz. 21 w „Nocnej zmianie” Kamila Biedrzycka i dr Mirosław Oczkoś komentują bieżące wydarzenia polityczne, więc odważne opinie i cięte riposty będą gwarantowane. Wszystko w nowoczesnej i multimedialnej oprawie oraz nowej odsłonie studia SE. To znakomita okazja dla wszystkich oglądających do wyrażenia swojego zdania, bo „Nocna Zmiana” to także rozmowy z widzami na żywo! - 60 minut o pacynkach i kukłach w polityce, o wyznawcach i wielbicielach. Kto ukradł, a kogo politycznie „powiesili – zapowiadają Kamila Biedrzycka i dr Mirosław Oczkoś. Serdecznie zapraszamy do oglądania.