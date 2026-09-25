Słowa Kwaśniewskiego mrożą krew w żyłach. Te kilka zdań o Nawrockim poraża

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-09-25 15:51

Aleksander Kwaśniewski zabrał głos na temat działań prezydneta Karola Nawrockiego. Były prezydent wprost przyznał, że Nawrocki ma polityczny plan, który może doprowadzić do zmiany ustroju w Polsce bez konieczności nowelizacji konstytucji. - Dąży do obalenia obecnego rządu w wyborach w 2027 r. i przejęcia pełnej kontroli nad władzą wykonawczą - ocenił.

Aleksander Kwaśniewski i Karol Nawrocki na wspólnym tle. O analizie planów prezydenta przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Pawel Dąbrowski/Super Express, Fotostyk/Super Express

Chociaż od lat Aleksander Kwaśniewski nie jest czynnym politykiem, to chętnie pojawia się w roli politycznego komentatora. Ostatnio gościł w podcaście Radia ZET „Machina Władzy”. Jednym z poruszonych w rozmowie tematów była prezydentura Karola Nawrockiego, ale też jego poprzednika Andrzeja Dudy. Zdaniem Kwaśniewskiego obecny prezydent jest bardziej niezależny politycznie od swego politycznego środowiska, które go wspierało w drodze do Pałacu Prezydenckiego. Inaczej było w przypadku Dudy:

On był jednak stricte z PiS, współpracował z Lechem Kaczyńskim, był w strukturach rządowych. Nawrocki nie i on się zrywa Kaczyńskiemu z pełnej kontroli, którą mieli nad Dudą. Nawet, jeśli ma osoby z PiS w Pałacu, to są to ludzie wybrani przez niego. Myślę, że nie doceniono pewnego radykalizmu w jego przypadku – ocenił Kwaśniewski, jednocześnie zauważając, że jego zdaniem Nawrockiemu bliżej jest do Konfederacji.

Kwaśniewski kreśli scenariusz z Nawrockim w roli głównej. Taki jest plan prezydenta?!

W rozmowie z byłym prezydentem padły też słowa o niepokojącym wydźwięku. Zdaniem Aleksandra Kwaśniewskiego Karol Nawrocki ma „niebezpieczny plan dla Polski”. O co chodzi i czego on ma dotyczyć? Polityk przyznał wprost, jak to postrzega:

- Walczyć z tym rządem i doprowadzić do jego upadku w wyborach w 2027 roku. Doprowadzić przy tym do zwycięstwa prawicy, podzielonej, ale takiej, żeby w sumie miała więcej niż 50 proc. I być wówczas akuszerem rządu, dla którego on zgodnie z konstytucją będzie wyznaczał premiera – wyjaśnił w rozmowie Kwaśniewski. Jego zdaniem wówczas taki premier będzie "podległy" prezydentowi a przez to zostanie "elementem zmiany systemu politycznego w Polsce i przejścia do ustroju prezydenckiego bez zmiany konstytucji.

 - Jeśli Nawrocki będzie akuszerem tego prawicowego układu i będzie miał swojego człowieka jako premiera, to ten wertykał władzy stanie się czytelny – ocenił były prezydent.

Prezydent Karol Nawrocki w USA
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KAROL NAWROCKI
ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI