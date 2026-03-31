Sławomir Mentzen rusza w Polskę. PiS drży o swój elektorat?

Sławomir Mentzen, lider Nowej Nadziei i Konfederacji, rozpoczyna ogólnopolską trasę "Projekt 27", której celem jest zbieranie propozycji programowych i dotarcie do wyborców w dużych miastach oraz, co kluczowe, w mniejszych miejscowościach.

Aktywność Konfederacji i jej celowanie w "Polskę powiatową" jest postrzegane przez Prawo i Sprawiedliwość jako rosnąca konkurencja o prawicowy elektorat.

Konfederacja intensywnie pracuje nad programem wyborczym na wybory w 2027 roku, planując jego prezentację w przyszłym roku, a obecna trasa Mentzena jest częścią przemyślanej strategii zarządzania obecnością w debacie publicznej.

Sławomir Mentzen zainicjował "Projekt 27", który zakłada zbieranie propozycji programowych od obywateli za pośrednictwem platformy internetowej. Pomysły te mają zostać przeanalizowane i ewentualnie włączone do programu Konfederacji na wybory parlamentarne w 2027 roku. W ramach tego projektu Mentzen planuje objazd po Polsce, który rozpocznie się w kwietniu.

W każdym mieście wojewódzkim odbędzie się panel ekspercki poświęcony jednemu z 18 obszarów tematycznych, a Sławomir Mentzen zapowiedział swoją obecność na każdym z tych wydarzeń. Oprócz dużych miast, Mentzen zamierza odwiedzić także mniejsze miejscowości. Spotkania te, pod hasłem "Zapytaj Mentzena", będą miały charakter "Q&A", umożliwiając bezpośrednią interakcję z wyborcami.

Konfederacja celuje w nowy elektorat

Decyzja o dotarciu do mniejszych miast nie jest przypadkowa. Analizy wskazują, że Konfederacja odnotowuje wzrost poparcia w "Polsce powiatowej" już od wyborów europejskich. Sławomir Mentzen przyznał, że kampania prezydencka zmieniła jego postrzeganie polityki i społeczeństwa. Jak zauważył, Konfederacja, która w 2019 roku cieszyła się największym poparciem w dużych miastach, obecnie zyskuje elektorat na wsiach i w mniejszych miejscowościach. Mentzen podkreśla, że "Polska powiatowa" różni się od dużych aglomeracji, a jej mieszkańcy borykają się z innymi problemami, na które Konfederacja chce odpowiedzieć swoim programem.

Krzysztof Rzońca, sekretarz Konfederacji, zapewniał w rozmowie z Interią, że objazd po Polsce był planowany od dawna i nie jest reakcją na działania PiS. Rzońca podkreśla, że Konfederacja "nie zamierza się z nikim ścigać na występy czy dyskusje w miastach i powiatach" i realizuje własną, wcześniej zaplanowaną koncepcję. Spotkania w mniejszych miastach w formule "Q&A" mają nawiązywać do udanych doświadczeń z kampanii prezydenckiej.

Reakcja PiS

Aktywność Konfederacji i jej próby pozyskania wyborców z "Polski powiatowej" mogą budzić obawy Prawa i Sprawiedliwości. Do niedawna Konfederacja, skupiająca się na wyborcach wielkomiejskich, nie stanowiła bezpośredniej konkurencji dla PiS. Wzrost poparcia na wschodniej ścianie Polski zmienił tę sytuację. W odpowiedzi na rosnącą popularność Konfederacji, PiS wyznaczyło Przemysława Czarnka jako kandydata na premiera. Ma on przekonać wyborców prawicy, że PiS jest wiarygodną opozycją, a nie Konfederacja, którą PiS próbuje powiązać z Donaldem Tuskiem.

Politycy PiS postrzegają trasę Mentzena jako odpowiedź na aktywność Przemysława Czarnka i akcję "Zmień nasze zdanie" organizowaną przez Patryka Jakiego i Tobiasza Bocheńskiego. Mimo zakulisowych obaw, oficjalnie politycy PiS unikają bezpośredniej konfrontacji z Konfederacją. Czarnek publicznie apeluje do "przyjaciół z Konfederacji", aby nie atakowali PiS, podkreślając, że "wróg jest jeden i jest nim Donald Tusk".

Strategia Mentzena

Pojawienie się Sławomira Mentzena w przestrzeni publicznej po okresie mniejszej aktywności jest częścią jego przemyślanej strategii. Mentzen tłumaczył, że po intensywnym roku kampanii wyborczej, świadomie zdecydował się na "wyciszenie" i "zniknięcie z debaty publicznej", aby "odświeżyć umysł". Porównał to do sportowców, którzy szykują formę na najważniejsze zawody. Lider Konfederacji uważa, że szczyt popularności należy osiągnąć w okresie wyborów, a nie między nimi. Krzysztof Rzońca określa obecne działania jako "rozgrzewkę" przed znacznie bardziej dynamiczną prekampanią i kampanią wyborczą.

Konfederacja intensywnie pracuje nad programem wyborczym na rok 2027. Partia deklaruje poważne podejście do przejęcia władzy i dąży do stworzenia konkretnego, przemyślanego i przedyskutowanego programu. Niektóre obszary programu są już prawie gotowe, inne są w fazie konsultacji. Przed partią jeszcze rozmowy wewnętrzne. Gotowy program zostanie przedstawiony raczej w przyszłym roku niż w obecnym, co daje partii czas na jego dopracowanie i skonsultowanie.

