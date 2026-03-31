Sławomir Mentzen rusza w Polskę. PiS drży o swój elektorat?

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-03-31 16:53

Sławomir Mentzen, lider Nowej Nadziei i jeden z czołowych polityków Konfederacji, zapowiedział ogólnopolską trasę. Jej celem jest nie tylko odwiedzenie dużych miast, ale także dotarcie do mniejszych miejscowości, gdzie Konfederacja dostrzega potencjał do pozyskiwania nowych wyborców. Ta inicjatywa jest postrzegana przez Prawo i Sprawiedliwość jako odpowiedź na ich własną aktywność polityczną i rosnącą konkurencję o prawicowy elektorat.

Koalicja Kaczyńskiego z Mentzenem i Braunem

Sławomir Mentzen
  • Sławomir Mentzen, lider Nowej Nadziei i Konfederacji, rozpoczyna ogólnopolską trasę "Projekt 27", której celem jest zbieranie propozycji programowych i dotarcie do wyborców w dużych miastach oraz, co kluczowe, w mniejszych miejscowościach.
  • Aktywność Konfederacji i jej celowanie w "Polskę powiatową" jest postrzegane przez Prawo i Sprawiedliwość jako rosnąca konkurencja o prawicowy elektorat. 
  • Konfederacja intensywnie pracuje nad programem wyborczym na wybory w 2027 roku, planując jego prezentację w przyszłym roku, a obecna trasa Mentzena jest częścią przemyślanej strategii zarządzania obecnością w debacie publicznej.

Sławomir Mentzen zainicjował "Projekt 27", który zakłada zbieranie propozycji programowych od obywateli za pośrednictwem platformy internetowej. Pomysły te mają zostać przeanalizowane i ewentualnie włączone do programu Konfederacji na wybory parlamentarne w 2027 roku. W ramach tego projektu Mentzen planuje objazd po Polsce, który rozpocznie się w kwietniu.

W każdym mieście wojewódzkim odbędzie się panel ekspercki poświęcony jednemu z 18 obszarów tematycznych, a Sławomir Mentzen zapowiedział swoją obecność na każdym z tych wydarzeń. Oprócz dużych miast, Mentzen zamierza odwiedzić także mniejsze miejscowości. Spotkania te, pod hasłem "Zapytaj Mentzena", będą miały charakter "Q&A", umożliwiając bezpośrednią interakcję z wyborcami.

Konfederacja celuje w nowy elektorat

Decyzja o dotarciu do mniejszych miast nie jest przypadkowa. Analizy wskazują, że Konfederacja odnotowuje wzrost poparcia w "Polsce powiatowej" już od wyborów europejskich. Sławomir Mentzen przyznał, że kampania prezydencka zmieniła jego postrzeganie polityki i społeczeństwa. Jak zauważył, Konfederacja, która w 2019 roku cieszyła się największym poparciem w dużych miastach, obecnie zyskuje elektorat na wsiach i w mniejszych miejscowościach. Mentzen podkreśla, że "Polska powiatowa" różni się od dużych aglomeracji, a jej mieszkańcy borykają się z innymi problemami, na które Konfederacja chce odpowiedzieć swoim programem.

Krzysztof Rzońca, sekretarz Konfederacji, zapewniał w rozmowie z Interią, że objazd po Polsce był planowany od dawna i nie jest reakcją na działania PiS. Rzońca podkreśla, że Konfederacja "nie zamierza się z nikim ścigać na występy czy dyskusje w miastach i powiatach" i realizuje własną, wcześniej zaplanowaną koncepcję. Spotkania w mniejszych miastach w formule "Q&A" mają nawiązywać do udanych doświadczeń z kampanii prezydenckiej.

Reakcja PiS 

Aktywność Konfederacji i jej próby pozyskania wyborców z "Polski powiatowej" mogą budzić obawy Prawa i Sprawiedliwości. Do niedawna Konfederacja, skupiająca się na wyborcach wielkomiejskich, nie stanowiła bezpośredniej konkurencji dla PiS. Wzrost poparcia na wschodniej ścianie Polski zmienił tę sytuację. W odpowiedzi na rosnącą popularność Konfederacji, PiS wyznaczyło Przemysława Czarnka jako kandydata na premiera. Ma on przekonać wyborców prawicy, że PiS jest wiarygodną opozycją, a nie Konfederacja, którą PiS próbuje powiązać z Donaldem Tuskiem.

Politycy PiS postrzegają trasę Mentzena jako odpowiedź na aktywność Przemysława Czarnka i akcję "Zmień nasze zdanie" organizowaną przez Patryka Jakiego i Tobiasza Bocheńskiego. Mimo zakulisowych obaw, oficjalnie politycy PiS unikają bezpośredniej konfrontacji z Konfederacją. Czarnek publicznie apeluje do "przyjaciół z Konfederacji", aby nie atakowali PiS, podkreślając, że "wróg jest jeden i jest nim Donald Tusk".

Strategia Mentzena

Pojawienie się Sławomira Mentzena w przestrzeni publicznej po okresie mniejszej aktywności jest częścią jego przemyślanej strategii. Mentzen tłumaczył, że po intensywnym roku kampanii wyborczej, świadomie zdecydował się na "wyciszenie" i "zniknięcie z debaty publicznej", aby "odświeżyć umysł". Porównał to do sportowców, którzy szykują formę na najważniejsze zawody. Lider Konfederacji uważa, że szczyt popularności należy osiągnąć w okresie wyborów, a nie między nimi. Krzysztof Rzońca określa obecne działania jako "rozgrzewkę" przed znacznie bardziej dynamiczną prekampanią i kampanią wyborczą.

Konfederacja intensywnie pracuje nad programem wyborczym na rok 2027. Partia deklaruje poważne podejście do przejęcia władzy i dąży do stworzenia konkretnego, przemyślanego i przedyskutowanego programu. Niektóre obszary programu są już prawie gotowe, inne są w fazie konsultacji. Przed partią jeszcze rozmowy wewnętrzne. Gotowy program zostanie przedstawiony raczej w przyszłym roku niż w obecnym, co daje partii czas na jego dopracowanie i skonsultowanie.

