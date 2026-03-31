Nowy sondaż jasno pokazuje, za kim są Polacy. Tak w rzeczywistości wygląda poparcie KO i PiS

Paulina Jaworska
PAP
2026-03-31 9:09

Gdyby wybory parlamentarne miały się odbyć w najbliższym czasie, to wygrałaby je Koalicja Obywatelska, tak wynika z najnowszego sondażu IBRiS przeprowadzonego na zlecenie "Rzeczpospolitej". Drugie miejsce w badaniu zajęło Prawo i Sprawiedliwość, a podium zamyka Konfederacja.

Autor: Paweł Supernak Zgromadzeni politycy na posiedzeniu plenarnym Sejmu, na tle biało-czerwonej flagi z godłem Polski, podczas debaty na temat petycji dotyczącej zmian wieku emerytalnego.
  • W sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” (27-28 marca) Koalicja Obywatelska uzyskała 32,4 proc. poparcia, odnotowując wzrost o 2,3 punktów proc netowych.
  • Prawo i Sprawiedliwość zajęło drugie miejsce z wynikiem 24,5% (wzrost o 2,4 punktów procentowych), a Konfederacja uplasowała się na trzeciej pozycji z 13,4 proc.
  • Lewica awansowała na czwarte miejsce z 7,9 proc. poparcia, natomiast Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna spadła na piąte miejsce z 7,5 proc. (spadek o 1,7 punktów procentowych).

Wszystkie partie rządzące zanotowały lekki wzrost poparcia – wynika z sondażu IBRiS zamówionego przez „Rzeczpospolitą”. Rezultaty badania gazeta publikuje we wtorkowym (31 marca) wydaniu. Odnotowuje także wzrost poparcia dla PiS i spadek dla Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. - Koalicja Obywatelska w badaniu IBRiS dla "Rzeczpospolitej" przeprowadzonym w dniach 27-28 marca zanotowała skok o 2,3 punkty procentowe względem poprzedniego naszego sondażu z końca lutego – i z wynikiem 32,4 proc. przewodzi partyjnej stawce - relacjonuje dziennik. 

Gazeta podkreśla, że z innych partii tworzących rząd – na czwarte miejsce awansowała Lewica (7,9 proc. poparcia, wzrost o 1,1 pkt proc.). - PSL nadal wisi pod progiem, ale poprawiło wynik z 4,2 proc. na 4,5 proc. poparcia. Nawet Polska 2025 zaliczyła progres, choć całe jej poparcie znajduje się w granicach błędu statystycznego - zauważono.

Odnotowano także, że drugie miejsce w stawce zajmuje konsekwentnie Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 24,5 proc., podium zamyka Konfederacja (13,4 proc.), „za to pod Lewicę na piąte miejsce spadła Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (7,5 proc.)".

Najnowszy sondaż po zawirowaniach z cenami paliw i prezentacji kandydata PiS na premiera

Co ciekawe, Prawo i Sprawiedliwości w porównaniu z poprzednim badaniem ma poparcie wyższe o 2,4 pkt proc., a Konfederacja Korony Polskiej straciła 1,7 pkt proc. względem sondażu przeprowadzonego w dniach 27-28 lutego, zwraca uwagę "Rzeczpospolita".

Sondaż IBRiS - został przeprowadzony w dniach 27-28 marca 2026 r. metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo na grupie 1067 respondentów, czyli już po sprawie zawirowań z cenami paliw, reakcją rządu na tę sytuację, ale też po prezentacji kandydata Prawa i Sprawiedliwości na premiera, czyli oficjalnym wskazaniu Przemysława Czarnka. Przypomnijmy, że najbliższe wybory do Sejmu i Senatu planowo powinny odbyć się w 2027 roku. 

SONDAŻ PARTYJNY