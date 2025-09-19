Sławomir Mentzen ostro o rządzie: „Największym dezinformatorem jest polski rząd”

Krytyka rządu i zarzut dezinformacji

W swoim nagraniu Mentzen odniósł się do apeli rządu o ostrożność wobec dezinformacji.

Napięcie na linii rząd–prezydent. Sikorski komentuje wpis Szefernakera

– Od tygodnia słyszymy od naszego rządu, żebyśmy szczególnie uważali na dezinformację, że dezinformacja jest tak wielkim problemem. Po czym co? Okazuje się, że największym dezinformatorem jest polski rząd – powiedział.

Incydent w Wyrykach

Polityk nawiązał do wydarzeń z 10 września, kiedy w Wyrykach w województwie lubelskim niezidentyfikowany obiekt uderzył w dom jednorodzinny. Początkowo w przestrzeni publicznej pojawiały się informacje, że mógł to być rosyjski dron.

– Najpierw zdezinformowali cały świat, że ten dom zniszczył rosyjski dron, kiedy zniszczyła go polska rakieta – stwierdził Mentzen.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Wydział Wojskowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie, który w oficjalnych komunikatach używa określenia „niezidentyfikowany obiekt latający”. Wyniki ekspertyz mają zostać ogłoszone po zakończeniu postępowania.

Wypowiedź Donalda Trumpa i reakcje

Mentzen odniósł się także do depeszy Polskiej Agencji Prasowej, w której zacytowano słowa prezydenta USA Donalda Trumpa z wywiadu dla Fox News.

– Teraz rządowa Polska Agencja Prasowa podała taką depeszę, gdzie Trumpowi przypisali następujące słowa: „Wspieramy Polskę wywiadowczo, ale kiedy mówiłem, że pomogę Polsce, to chodziło mi o to, że po wojnie” – mówił lider Konfederacji.

Jego zdaniem mogło to wprowadzać w błąd opinię publiczną i sugerować, że USA nie planują wspierać Polski w czasie trwania wojny w Ukrainie.

– Po czym się okazało, że Trump w ogóle tego nie powiedział, że chodziło mu o to, że on wyśle jakieś samoloty, być może nad Ukrainę, dopiero wtedy, kiedy na Ukrainie skończy się wojna – dodał.

Szerszy kontekst sporu

Sprawa interpretacji słów Trumpa wywołała w Polsce szeroką dyskusję na temat komunikacji rządu z opinią publiczną i mediów państwowych w sytuacjach kryzysowych. Politycy różnych ugrupowań zwracają uwagę, że precyzyjne przekazywanie informacji jest kluczowe zarówno dla bezpieczeństwa wewnętrznego, jak i dla wizerunku Polski na arenie międzynarodowej.

Apel Mentzena

Na zakończenie swojego nagrania lider Konfederacji zwrócił się do odbiorców: – Dlatego uważajcie na dezinformację i nie wierzcie w żadne słowo Donalda Tuska – powiedział.

Dyskusja publiczna

Temat komunikacji kryzysowej i wiarygodności oficjalnych komunikatów pozostaje jednym z głównych wątków debaty politycznej. Rząd zapewnia, że wszystkie komunikaty są weryfikowane i publikowane zgodnie z procedurami, a celem jest zapewnienie bezpieczeństwa obywateli i utrzymanie zaufania do sojuszników.

Poniżej galeria zdjęć Mentzena wychodzącego z MON

Uważajcie na dezinformację, nie słuchajcie Donalda Tuska! pic.twitter.com/qvUvEf00lI— Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) September 19, 2025

Express Biedrzyckiej - Ćwiklak, Nizinkiewicz | 2025 09 19 | VOD 2 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.