Sławomir Mentzen ostro o rządzie: „Największym dezinformatorem jest polski rząd”

Krytyka rządu i zarzut dezinformacji
W swoim nagraniu Mentzen odniósł się do apeli rządu o ostrożność wobec dezinformacji.
Napięcie na linii rząd–prezydent. Sikorski komentuje wpis Szefernakera
– Od tygodnia słyszymy od naszego rządu, żebyśmy szczególnie uważali na dezinformację, że dezinformacja jest tak wielkim problemem. Po czym co? Okazuje się, że największym dezinformatorem jest polski rząd – powiedział.
Incydent w Wyrykach
Polityk nawiązał do wydarzeń z 10 września, kiedy w Wyrykach w województwie lubelskim niezidentyfikowany obiekt uderzył w dom jednorodzinny. Początkowo w przestrzeni publicznej pojawiały się informacje, że mógł to być rosyjski dron.
– Najpierw zdezinformowali cały świat, że ten dom zniszczył rosyjski dron, kiedy zniszczyła go polska rakieta – stwierdził Mentzen.
Śledztwo w tej sprawie prowadzi Wydział Wojskowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie, który w oficjalnych komunikatach używa określenia „niezidentyfikowany obiekt latający”. Wyniki ekspertyz mają zostać ogłoszone po zakończeniu postępowania.
Wypowiedź Donalda Trumpa i reakcje
Mentzen odniósł się także do depeszy Polskiej Agencji Prasowej, w której zacytowano słowa prezydenta USA Donalda Trumpa z wywiadu dla Fox News.
– Teraz rządowa Polska Agencja Prasowa podała taką depeszę, gdzie Trumpowi przypisali następujące słowa: „Wspieramy Polskę wywiadowczo, ale kiedy mówiłem, że pomogę Polsce, to chodziło mi o to, że po wojnie” – mówił lider Konfederacji.
Jego zdaniem mogło to wprowadzać w błąd opinię publiczną i sugerować, że USA nie planują wspierać Polski w czasie trwania wojny w Ukrainie.
– Po czym się okazało, że Trump w ogóle tego nie powiedział, że chodziło mu o to, że on wyśle jakieś samoloty, być może nad Ukrainę, dopiero wtedy, kiedy na Ukrainie skończy się wojna – dodał.
Szerszy kontekst sporu
Sprawa interpretacji słów Trumpa wywołała w Polsce szeroką dyskusję na temat komunikacji rządu z opinią publiczną i mediów państwowych w sytuacjach kryzysowych. Politycy różnych ugrupowań zwracają uwagę, że precyzyjne przekazywanie informacji jest kluczowe zarówno dla bezpieczeństwa wewnętrznego, jak i dla wizerunku Polski na arenie międzynarodowej.
Apel Mentzena
Na zakończenie swojego nagrania lider Konfederacji zwrócił się do odbiorców: – Dlatego uważajcie na dezinformację i nie wierzcie w żadne słowo Donalda Tuska – powiedział.
Dyskusja publiczna
Temat komunikacji kryzysowej i wiarygodności oficjalnych komunikatów pozostaje jednym z głównych wątków debaty politycznej. Rząd zapewnia, że wszystkie komunikaty są weryfikowane i publikowane zgodnie z procedurami, a celem jest zapewnienie bezpieczeństwa obywateli i utrzymanie zaufania do sojuszników.
