Skandaliczny transparent na wiecu Tuska to prowokacja?! Budka do PiS: Wspieracie przemysł nienawiści

i Autor: Chris Young /The Canadian Press via AP, Sebastian Wielechowski/SUPER EXPRESS Mateusz Morawiecki, Borys Budka

Wielka awantura

Skandaliczny transparent na wiecu Donalda Tuska to prowokacja?! Borys Budka do PiS: "Wspieracie przemysł nienawiści"

Donald Tusk w piątek, 16 czerwca, pojawił się na wiecu w Poznaniu, gdzie ostro atakował rządy PiS. Dobrą atmosferę zakłócił jednak skandaliczny transparent, który trzymał jeden z uczestników demonstracji. Mateusz Morawiecki wezwał byłego premiera do przeprosin i grzmiał, że to "łajdactwo". Nie jest wykluczone jednak, że skandaliczny transparent na wiecu Donalda Tuska to prowokacja, która miała uderzyć w szefa PO. Na słowa Morawieckiego zareagował m.in. Borys Budka.